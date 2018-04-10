19-летняя петербурженка вышла в финал конкурса «Мисс Россия»

Юная жительница Петербурга, 19-летняя Дарина Абрамова, прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2018», сообщает Пятый канал. Главную красавицу страны определят 14 апреля в Москве.

В финале за корону победительницы будут бороться 50 участниц из разных городов и регионов России. Красавицы из Петербурге не занимали первое место в конкурсе уже 9 лет.

Рыжеволосая Абрамова считается одной из главных претенденток на победу: в ходе голосования на сайте ей отдали 7 тысяч голосов, и Дарина вошла в десятку сильнейших участниц.

В прошлом году девушка одержала победу в номинации «Лучшая модель — 2017» в конкурсе «Петербургская красавица».

⭐️Have a good weekend⭐️️ #missabramovadarina.... #ginger#gingerhair

Публикация от ______DESIGNER______ (@abramovadidi) 5 Апр 2018 в 11:47 PDT По словам Дарины, она занимается дизайном и шьет платья и костюмы. Любимые книги Абрамовой — «Трансформатор» Портнягина и «Комедия ошибок» Шекспира.