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Бьюти-тренд: пастельный макияж
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Бьюти-тренд: пастельный макияж 

Журнал ОК! 2 часа назад
Мы собрали самые простые варианты пастельного макияжа, которые можно повторить с помощью всего двух-трех средств.
Акцент на глазах
Этой весной коллекции макияжа буквально ломятся от палеток теней и подводок в конфетных тонах, так что, вариантов пастельного макияжа глаз — от легкой дымки до графичных стрелок — у вас навалом. Но самый модный вариант сезона — макияж с эффектом дрейпинга (заметным переходом от внешних уголков на скуловые кости). Кстати, воспроизвести такой можно и с помощью румян.
Фотография: Legion-Media Valentino
Акцент на губах
Если вам привычнее выделять губы, выбирайте в пользу нюдовых и пудровых оттенков помад. Маленькое наставление от редакции: чем прозрачнее будет финиш, тем ярче нужно будет подчеркнуть глаза и брови. В последнем помогут бежеватые тени и оттеночный гель для бровей.
Фотография: Legion-Media Emilio Pucci
Акцент на сиянии лица
Любой идеальный макияж начинается с ухоженного лица, а с пастельными оттенками здоровое сияние гармонирует особенно выигрышно. Чтобы добавить лицу мерцания перед нанесением косметики используйте базу-иллюминайзер и выделите скуловые кости хайлайтером с голографическим эффектом.
Редакция рекомендует:
Палетка хайлайтеров Love You So Mochi в оттенке Arcade Glam, NYX  Помада Stay Matte в оттенке 110, Rimmel
Румяна Spring It On, NARS
Гель для бровей с микрофиброй Gimme Brow, Benefit
Палетка теней Dolce Garden, Dolce&Gabbana
Помада Velvet The Lipstick Nude в оттенке 15, Bourjois
Праймер с эффектом сияния SOS Primer, Clarins
Жидкие тени Eye Foil в оттенке Cherry, Shu Uemura
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