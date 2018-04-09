Бьюти-тренд: пастельный макияж

Мы собрали самые простые варианты пастельного макияжа, которые можно повторить с помощью всего двух-трех средств.

Акцент на глазах

Этой весной коллекции макияжа буквально ломятся от палеток теней и подводок в конфетных тонах, так что, вариантов пастельного макияжа глаз — от легкой дымки до графичных стрелок — у вас навалом. Но самый модный вариант сезона — макияж с эффектом дрейпинга (заметным переходом от внешних уголков на скуловые кости). Кстати, воспроизвести такой можно и с помощью румян.

Фотография: Legion-Media Valentino

Акцент на губах

Если вам привычнее выделять губы, выбирайте в пользу нюдовых и пудровых оттенков помад. Маленькое наставление от редакции: чем прозрачнее будет финиш, тем ярче нужно будет подчеркнуть глаза и брови. В последнем помогут бежеватые тени и оттеночный гель для бровей.

Фотография: Legion-Media Emilio Pucci

Акцент на сиянии лица

Любой идеальный макияж начинается с ухоженного лица, а с пастельными оттенками здоровое сияние гармонирует особенно выигрышно. Чтобы добавить лицу мерцания перед нанесением косметики используйте базу-иллюминайзер и выделите скуловые кости хайлайтером с голографическим эффектом.

Редакция рекомендует:

Палетка хайлайтеров Love You So Mochi в оттенке Arcade Glam, NYX Помада Stay Matte в оттенке 110, Rimmel

Румяна Spring It On, NARS

Гель для бровей с микрофиброй Gimme Brow, Benefit

Палетка теней Dolce Garden, Dolce&Gabbana

Помада Velvet The Lipstick Nude в оттенке 15, Bourjois

Праймер с эффектом сияния SOS Primer, Clarins

Жидкие тени Eye Foil в оттенке Cherry, Shu Uemura