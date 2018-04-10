Раф Симонс представил первую коллекцию очков для Calvin Klein

Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein, представил первую коллекцию солнцезащитных очков и оправ, созданных под его руководством для американского модного Дома.

В каждую из трех линеек Calvin Klein — Calvin Klein 205W39NYC, Calvin Klein и Calvin Klein Jeans — вошли футуристичные, ретро, классические и унисекс — модели. В разработке коллекции также принимал участие авторитетный нью-йоркский бренд Marchon Eyewear, профессионально занимающийся производством оптики с 1983 года.

Ценовой диапазон изделий: $99 — $525. В продажу они будут поступать в течение года в избранные универмаги и бутики Calvin Klein.