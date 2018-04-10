Полицейские ведут поиски пропавшей в Братске девушки 

Отделом
уголовного розыска ОП-3 МУ МВД России «Братское» устанавливается
местонахождение несовершеннолетней Колесниковой Дианы Алексеевны, 2000
г.р., которая в 07 часов 3 апреля 2018 года ушла из дома по улице
Солнечной на учёбу, и до настоящего времени о её месте нахождения ничего
не известно.
Приметы: выглядит на 17-18 лет, рост
160-165 см, среднего телосложения, волосы крашеные светло-рыжие, глаза
серые, лицо овальное.
На момент ухода была одета в удлинённую
до бедра синтепоновую розовую куртку, снуд белого цвета, синие джинсы и бордовые ботинки на чёрных шнурках. При себе имеет спортивную сумку
розового цвета.
Граждан, знающих местонахождение Дианы
Колесниковой, либо имеющих какие-либо сведения об обстоятельствах её ухода, просят позвонить по телефонам: 89041481426, 8 (3953) 49-98-13,
8 (3953) 49-98-02, или обратиться в Отдел уголовного розыска отдела
полиции №3 МУ МВД России «Братское» по ул. 25-летия БГС, 31, в посёлке
Падун, города Братска.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (г. Братск)