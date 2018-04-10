Полицейские ведут поиски пропавшей в Братске девушки

Отделом

местонахождение несовершеннолетней Колесниковой Дианы Алексеевны, 2000

г.р., которая в 07 часов 3 апреля 2018 года ушла из дома по улице

Солнечной на учёбу, и до настоящего времени о её месте нахождения ничего

не известно.

Приметы: выглядит на 17-18 лет, рост

160-165 см, среднего телосложения, волосы крашеные светло-рыжие, глаза

серые, лицо овальное.

На момент ухода была одета в удлинённую

до бедра синтепоновую розовую куртку, снуд белого цвета, синие джинсы и бордовые ботинки на чёрных шнурках. При себе имеет спортивную сумку

розового цвета.

Граждан, знающих местонахождение Дианы

Колесниковой, либо имеющих какие-либо сведения об обстоятельствах её ухода, просят позвонить по телефонам: 89041481426, 8 (3953) 49-98-13,

8 (3953) 49-98-02, или обратиться в Отдел уголовного розыска отдела

полиции №3 МУ МВД России «Братское» по ул. 25-летия БГС, 31, в посёлке

Падун, города Братска.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (г. Братск)