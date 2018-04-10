La Mer представили новые продукты весенне-летней коллекции Soleil de la Mer

Косметический бренд La Mer представил весенне-летнюю коллекцию макияжа Soleil de la Mer Spring Summer 2018 Collection. Все продукты будут выпущены ограниченным тиражом.

Хитом коллекции является новая бронзирующая пудра The Bronzing Powder Summer 2018, сочетающая в себе три сияющих оттенка. Также к летнему сезону La Mer выпустят абсолютную новинку — тинт для губ и щек Soleil de la Mer Lip & Cheek Tint в двух оттенках. В состав всех средств входит элексир Miracle Broth — легендарный ингредиент марки La Mer.

С апреля этого года коллекцию можно будет приобрести в магазинах США, а с мая Soleil de la Mer Spring Summer 2018 Collection должна появиться в международной продаже. Цена за пудру — 85 долларов, а тинт поступит в продажу по цене в 55 долларов.