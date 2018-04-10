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Зеленые губы сестры Кардашьян стали поводом для шуток
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Зеленые губы сестры Кардашьян стали поводом для шуток 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер выпустила губную помаду зеленого цвета в рамках новой линии своего бренда Kylie Cosmetics. Об этом сообщает Daily Mail.
Мать новорожденной Сторми опубликовала в аккаунте Kylie Cosmetics в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует оттенок Ironic на своих губах. Снимок сестры Ким Кардашьян вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.
«Только ты могла такое придумать, Кайли», — писали одни.
«Я думаю, этот цвет пришел ей на ум, когда она заглянула в подгузники Сторми. По-моему, это не самый приятный цвет», — шутили другие.
Кроме зеленой, в новую коллекцию Kylie Cosmetics вошли помады традиционных розовых и красных тонов.
В декабре 2017 года певица Рианна выпустила новую помаду цвета зеленого васаби Midnight Wasabi в рамках линейки средств для губ Fenty Beauty Mattemoiselle. Кроме того, певица представила помаду ультрафиолетового цвета-символа 2018 года и темно-синего оттенка. О выходе коллекции помад она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
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