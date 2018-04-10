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Пэрис Джексон снова перекрасилась! Какой оттенок на этот раз?
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Пэрис Джексон снова перекрасилась! Какой оттенок на этот раз? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Буквально на прошлой неделе Пэрис Джексон (20) перекрасилась в розовый.
И вот она снова обновила имидж! В воскресенье Пэрис пришла на премию Daily Front Row Fashion в Лос-Анджелесе с длинными разноцветными волосами, затонированными в оттенки розового и лавандового.
Новый образ, кстати, ей создал стилист Джаннандреа (к нему также часто ходит Кристен Стюарт (28)). «Когда Джексон сказала, что хочет чего-то особенного, то я решил использовать цвета, которые можно часто увидеть в коллекциях Moschino от Джереми Скотта, — делится парикмахер. — На мой взгляд, цветные пряди — это всегда круто!»
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А ты решилась бы на такое окрашивание?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/peris-dzhekson-snova-perekrasilas-kakoj-ottenok-na-etot-raz/
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