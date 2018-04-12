Звезда сериала «Милые обманщицы» сменила имидж! Сколько это стоило? 

В этом году уже многие звезды успели перекраситься в розовый — Эмма Робертс (27) и Пэрис Джексон (22). Теперь к ним присоединилась и звезда сериала «Милые обманщицы» Люси Хейл (28). Но, как призналась актриса, это временный цвет, который скоро смоется.
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Кстати, преобразила Люси ее любимый стилист Кристин Эсс (к ней также ходит телезвезда Лорен Конрад (32)). «Я использовала оттеночный тинт всего за 12 $. Он не стойкий, но зато смывается равномерно».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezda-seriala-milye-obmanshhitsy-smenila-imidzh-skolko-eto-stoilo/