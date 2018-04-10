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Скоро свадьба? Лили Джеймс надела белое платье и показала помолвочное кольцо и округлившийся живот
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Скоро свадьба? Лили Джеймс надела белое платье и показала помолвочное кольцо и округлившийся живот 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
На красной дорожке лондонской премьеры фильма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Лили Джеймс появилась в белом платье с нежными цветами. Платье не скрывало слегка округлившегося живота обычно стройной актрисы. Может быть, она ждет первенца и не намерена скрывать это ни от кого? Вместе с тем на правой руке актрисы блестело помолвочное кольцо с зеленым камнем — так что, похоже, наши подозрения вполне могут быть правдой, и отпраздновавшая недавно 29-летие актриса на день рождения получила предложение руки и сердца.
А еще в феврале Лили демонстрировала безупречно тонкую талию:
С 2014 года Лили Джеймс встречается с коллегой по фильму «Гордость и предубеждение и зомби» Мэттом Смитом. Интересно, свадьба состоится до или после рождения малыша?
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Фото:Instagram, Global Look Press, Global Look Press, Getty Images
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