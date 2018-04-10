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Сколько стоят новые хайлайтеры Рианны?
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Сколько стоят новые хайлайтеры Рианны? 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Свою линию косметики Fenty Beauty Рианна (30) запустила 8 сентября 2017 года (хотя анонсировала ее еще в 2016 году). В коллекции были представлены праймеры, матирующие и тонирующие средства (палитра одних только тональных состояла из 40 оттенков!), кисти, помада-стик, представленная в одном оттенке, и сухие продукты — хайлайтеры и румяна. Практически каждый месяц певица пополняла бьюти-ассортимент: добавляла новые оттенки и продукты (матирующие салфетки, шиммерные масла для тела, матовые помады и блески). И вот сегодня она снова сделала это. Выпустила набор из двух мини-шиммеров Lil Match Stix Duo.
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Правда, на этот раз выход новинок певица нигде не анонсировался — ее фанаты просто случайно нашли эти средства на сайте. Почему Рианна не стала афишировать этот запуск, неизвестно, но говорят, новые бьюти-продукты хороши! Они представлены в двух универсальных оттенках — бронзовом и жемчужно-розовом. Удобный мини-формат позволит взять бьюти-продукт с собой — он не займет много места. Стоимость «малышек» — 22 $. А заказать их можно на официальном сайте Fenty Beauty.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoyat-novye-hajlajtery-rianny/
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