Ещё
Даже мама не узнает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даже мама не узнает 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
«В трендах макияжа сохраняется лёгкая небрежность, нет чётких линий и стрелок, это касается даже бровей. Они должны быть густые и пушистые. Также актуально использовать хайлайтеры, тени и лаки для ногтей с металлическим эффектом золотого оттенка», — рассказывает Полина.
Для сияния кожи стилист советует выбирать лёгкие тональные средства и сочетать их с основой под макияж или праймером со светоотражающими частицами. Это поможет создать эффект внутреннего сияния. Этой весной всё так же на пике популярности женственность и естественность.
В укладке используем невидимки; заколки, усыпанные стразами, тоже вернулись в моду.
Из стайлингов для весенних причёсок подойдут морская соль, лёгкая пена для волос несильной фиксации и масло.
В макияже можно использовать цветные подводки для глаз. Например, изумрудные, фиолетовые, розовые, а также металлик, бронзу и серебро (у нас они во втором образе. — М. М.). Если вы хотите использовать цветную подводку для вечернего макияжа, для начала с помощью мягкого карандаша-кайала тёмного цвета (коричневого, серого, чёрного) прокрасьте межресничное пространство верхнего века, тщательно заполняя пустоты между ресницами, а потом только рисуйте яркие стрелки. Такой приём позволит глазам не потеряться, объясняет Полина.
«Матовые помады станут ведущим трендом нового сезона. На мировых подиумах представлены разнообразные оттенки помад с шелковистой матовой текстурой. Именно такая текстура придаёт губам глубину цвета. Кожа кажется бархатной и мягкой. Такие губы привлекают внимание к женскому лицу и вызывают восхищение. Оттенки nude, бордо и сливовые на пике популярности. Летом 2018-го в моду войдёт коралловый цвет», — комментирует образ стилист.
Мода на пучки и жгуты не собирается проходить. Они универсальны и подходят практически всем. Это могут быть разные варианты: низкий пучок или небрежный хвост, пучок на макушке — и чем больше выпадающих прядей, тем лучше.
Подробная инструкция на видео ниже.
Читайте также: Холостяки апреля: подружкам на зависть Музыкант, художник и парикмахер ищут невест — они мечтают о детях, но разочарованы в женщинах.
В нашем Instagram уже больше 29 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
ngs.ru: последние новости
Куёт железо, пока горяча «Какая-то ватная субстанция» Улица морских купцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлову обвинили в порно и садо-мазо66
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе10
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы14
Отец показал голое фото Бузовой53
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом5
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение