Даже мама не узнает

«В трендах макияжа сохраняется лёгкая небрежность, нет чётких линий и стрелок, это касается даже бровей. Они должны быть густые и пушистые. Также актуально использовать хайлайтеры, тени и лаки для ногтей с металлическим эффектом золотого оттенка», — рассказывает Полина.

Для сияния кожи стилист советует выбирать лёгкие тональные средства и сочетать их с основой под макияж или праймером со светоотражающими частицами. Это поможет создать эффект внутреннего сияния. Этой весной всё так же на пике популярности женственность и естественность.

В укладке используем невидимки; заколки, усыпанные стразами, тоже вернулись в моду.

Из стайлингов для весенних причёсок подойдут морская соль, лёгкая пена для волос несильной фиксации и масло.

В макияже можно использовать цветные подводки для глаз. Например, изумрудные, фиолетовые, розовые, а также металлик, бронзу и серебро (у нас они во втором образе. — М. М.). Если вы хотите использовать цветную подводку для вечернего макияжа, для начала с помощью мягкого карандаша-кайала тёмного цвета (коричневого, серого, чёрного) прокрасьте межресничное пространство верхнего века, тщательно заполняя пустоты между ресницами, а потом только рисуйте яркие стрелки. Такой приём позволит глазам не потеряться, объясняет Полина.

«Матовые помады станут ведущим трендом нового сезона. На мировых подиумах представлены разнообразные оттенки помад с шелковистой матовой текстурой. Именно такая текстура придаёт губам глубину цвета. Кожа кажется бархатной и мягкой. Такие губы привлекают внимание к женскому лицу и вызывают восхищение. Оттенки nude, бордо и сливовые на пике популярности. Летом 2018-го в моду войдёт коралловый цвет», — комментирует образ стилист.

Мода на пучки и жгуты не собирается проходить. Они универсальны и подходят практически всем. Это могут быть разные варианты: низкий пучок или небрежный хвост, пучок на макушке — и чем больше выпадающих прядей, тем лучше.

Подробная инструкция на видео ниже.

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