Сияй, сияй, моя звезда: свотчи хайлайтеров

Когда, как не весной, сиять и переливаться на солнце? Специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева собрала 15 хайлайтеров, с которыми можно ослеплять окружающих.

И по порядку, на руке фотографа Аси Забавской

слева направо: trèStiQue, Catrice, Sleek Makeup, Holika Holika, Sergey Naumov

Highlight & Perfect Multipurpose Stick, оттенок Maldives Luminescent, trèStiQue

И снова на арене прекрасная марка trèStiQue, выпускающая косметику в карандашах. Вслед за румянами с удовольствием показываю хайлайтер — он в ассортименте марки один и очень симпатичный. Maldives Luminescent — универсальный бежево-розовый оттенок шампанского. В противоположном конце флакона, по обыкновению марки, спрятан спонж.

Face Glow Definer, оттенок Radiant Rose, Catrice

Кремовый хайлайтер в отличной трэвел-френдли упаковке — часть лимитированной коллекции, состоящей из средств для стробинга (Catrice делает около 20 коллекций в год, могут себе позволить и настолько специализированные подборки). Нейтральный розовый цвет, мелкие блестки и очень удобный спонж.

Barekissed Illuminator, оттенок Monaco, Sleek Makeup

Обожаю хайлайтеры Sleek — у них волшебные четырехцветные палетки и хорошая линейка жидких илюминайзеров. Самый светлый из последних — холодный розовато-жемчужный Monaco. В отличие от хайлайтеров в палетках, Barekissed Illuminator очень ласковый, не сияет за километр и хорошо подходит для дневных строгих макияжей.

Face 2 Change Roller T-Highlighter, Holika Holika

Неутомимая корейская марка в последнее время налегает на декоративную косметику. Новинка прошлой зимы — серия с роликовыми аппликаторами: бронзер, ВВ-крем и вот этот хайлайтер. Марка рекомендует при желании наносить его на все лицо — это вполне возможный вариант: средство при тонком нанесении сияет очень деликатно. Ролик удобный, бонус — ощущение, что совершаешь малярные работы.

Aurora Extreme Radiant, оттенок Star White, Sergey Naumov

Я уже хвалила Afterglow из линии Сергея Наумова Aurora, а теперь показываем второй оттенок хайлайтера, жемчужный Star White. Он ярче и сильнее блестит — в базу добавлен разноцветный шиммер, причем достаточно крупный. На наших свотчах он получился более персиковым, чем в жизни, но зато наглядно видно, что хайлайтер не выбеливает и будет отлично оттенять не только фарфоровую кожу, но и загар.

слева направо: Urban Decay (Pyrite, Oasis, Twilight), Tom Ford (верх, низ)

Naked Illuminating Trio, Urban Decay

Лимитированная палетка, которую, впрочем, еще можно найти — есть смысл постараться это сделать. Оттенки в палетке были разработаны специально для нее (Naked Illuminated есть и в большом формате, но там другие цвета) и все замечательно сияют. Самый левый Pyrite заменит бронзер, крайний правый Twilight — персиковые румяна, ну а Oasis — классический хайлайтер.

Sheer Highlighting Duo, оттенок Reflects Gilt, Tom Ford

Часть летней коллекции любимейшего и роскошнейшего — двойной хайлайтер Reflects Gilt в бело-золотой глянцевой пудренице (обычно у Форда упаковки темные). У обоих оттенков почти металлическое сияние, оба теплые и достаточно темные — настолько, что оба оттенка на светлой коже легко заменят бронзер.

слева направо: Makeup Revolution, Benefit, Ciaté London, Delilah

Blushing Hearts Goddess of Love, оттенок Goddess of Faith, Makeup Revolution

«Сердечки» Makeup Revolution передают недвусмысленный привет марке Too Faced, но в целом это никак не делает их хуже. В милой картонной упаковке — золотистая пудра мягкой текстуры и тонкого помола. Средство достаточно яркое, если уложить его плотной кистью, но хорошо поддается растушевке.

Powder Highlighter, оттенок Dandelion Twinkle, Benefit

Прелестная новинка работы самого игривого бренда на свете — нежный розово-золотой хайлайтер, продолжающий успешную линию Dandelion. Если оригинальные румяна — прохладного пыльно-розового цвета, то хайлайтер вышел скорее теплым, золотисто-персиковым. Очень нежная текстура и нежный эффект на коже.

Dewy Stick, оттенок Glow, Ciaté London

Мне ужасно нравится презентованная весной на нашем рынке марка Ciaté London с ее несерьезным подходом к макияжу (и вполне серьезным — к качестве и дизайну). Dewy Stick в моем оттенке Glow — почти прозрачный: он оставляет скорее влажный блик, чем какое-то более менее заметное сияние. Подойдет самым скромным.

Pure Light Compact Illuminating Powder, оттенок Aura, Delilah

Единственный оттенок хайлайтера в ассортименте нишевой британской марки. Сама по себе пудра представляет собой три оттенка, перетекающие друг в друга — очень красивый паттерн, похожий на кусок карты мира. При смешивании получается деликатный золотисто-розовый, с которым невозможно переборщить даже при желании.

Exotic Fruit Highlighter Palette, Wycon

Роскошная (и компактная!) палетка аж на девять цветов — тут собраны все оттенки, которые только могут заинтересовать любительницу сияния. Самый правый красноватый скорее напоминает румяна, а парочку золотистых можно использовать как бронзеры, так что это еще и отличная штука для путешествий.

слева направо: Make Up For Ever, Dr. Jart+, L’Oreal Paris, Inglot

Pro Light Fusion, оттенок 02 Golden, Make Up For Ever

Люблю средства, выполненные в технологии Prisma Shine — когда пигмент смешивается не с пудровой основой, а с гелевой, за счет чего средство становится более ярким, тоньше ложится на кожу и идеально растушевывается. Pro Light Fusion сделан именно так — даже в легком нанесении он дает заметный золотой блик, но при этом помол очень тонкий и отдельных блесток не видно.

Illuminating Brush, Dr. Jart+

У этой штуки аппликатор в виде широкой кисти (ее легко снять, чтобы помыть), а сам хайлайтер представляет собой очень мягко сияющий крем, который можно наносить на все лицо в качестве праймера. Для того, чтобы добиться настоящего DAT GLOW, придется нанести несколько слоев.

Alliance Perfect, оттенок «Сияющий жемчужный» (Icy Glow), L’Oreal Paris

На мой личный взгляд, это одно из лучших средств для светлой кожи вообще и создания «ледяных» образов. Это голубоватый иллюминатор: очень холодный, с сильным сиянием и заметными отдельными блестками. В линии есть более привычный розовато-бежевый оттенок, но именно Icy Glow — находка для каждой Снежной королевы.

Sparkling Dust, Inglot

Тяжелая артиллерия — настоящая сияющая пудра с крупным глиттером, которым марка рекомендует обсыпать примерно все, в том числе глаза и тело. В комплекте пуховка, которой пользоваться в этом случае лучше, чем кистью — меньше риск все обсыпать. Для вечеринки и перспективы ослепить всех вокруг — идеальная штука.