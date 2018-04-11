Есть еще порох! Возрастные модели, которые стали лицами марок после 50 лет

Многие женщины после 30 лет считают, что модельная карьера явно не для них. Среди юных девушек они будут больше похожи на дам пенсионного возраста.

Но как бы не так! Вопреки всему, представительницы прекрасного пола, о которых мы хотим тебе рассказать, с годами не утрачивают своей привлекательности. Перешагнув порог 50-летия, они все так же с достоинством демонстрируют свою красоту и показывают верное отношение к неизбежным изменениям во внешности.

Синди Джозеф

Приглашение в модели Синди получила, когда ей было 46 лет. Ее заметил агент, который искал кандидатуру для рекламной кампании Dolce&Gabbana. В свои 63 года Синди продолжала сотрудничать в роли модели с такими брендами, как J.Crew, Anthropologie, Shopbob, Elizabeth Arden, и многими глянцевыми журналами. Большое внимание модели стали уделять косметологические кампании по омоложению кожи. Синди Джозеф являлась лицом одной из таких кампаний.

Жаклин Мэрдок

С детства Жаклин мечтала стать фотомоделью, однако ей удалось это сделать только в 2012 году. Когда ей было 82 года, она стала лицом бренда Lanvin. Роковым случаем оказалась встреча Жаклин с Ари Сет Коэном. Молодой человек оказался автором блога о стильных мужчинах и женщинах высокого возраста. Коэн подошел к будущей модели с просьбой ее сфотографировать. Мэрдок не удивилась такой просьбе, ведь ее нередко останавливали, восхищаясь стилем. Через три года после встречи, Ари Сет позвонил Жаклин и пригласил ее на сьемку, только на месте счастливица узнала, что речь идет о Lanvin.

Ясмина посвятила свою жизнь воспитанию детей, ее карьера началась только после 40 лет. Модель стала знаменитой в Европе и США, когда ей было уже за 50, заключив рекламный контракт с сетью Marks & Spencer. Сейчас Ясмине Росси 62 года, она по-прежнему на пике своей популярности — крупнейшие мировые бренды хотят заполучить модель для рекламных кампаний. Она не только не стесняется седины своих волос — она гордится ею. На любые предложения перекрасить волосы отвечает только отказом, она хочет быть естественной во всем. И действительно, посмотрев на модель, можно только восхититься ее внешностью, а ведь она не делала ни одной операции.

Первое правило Росси — жить так, как нравится, и делать то, что любишь.

Нельзя оставить без внимания двух прекрасных моделей.

Дафна Селф— этой красавице сейчас 88 лет, — став многодетной мамой, умудрилась не только вернуться в мир высокой моды, но и добиться большей популярности, чем в молодые годы. Сейчас она считается самой пожилой практикующей моделью и утверждает, что на пенсию не собирается.

И 85-летняя Кармен Делль‘Орефиче, модель, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру: в 14 лет она сделала свою первую съемку для Vogue с Дианой Вриланд, а в свои 82 года все еще продолжала ходить по подиуму на парижских показах и сейчас позирует для рекламы Rolex.

А ты все еще считаешь, что возраст — помеха для воплощения заветной мечты?

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Фото: архивы пресс-служб, Instagram