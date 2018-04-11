5 брендов карнавальных линз для глаз

Карнавальные или crazy-линзы — самое креативное изобретение в мире контактной оптики. Если цветные линзы выполнены в приближенных к естественным красках — зеленом, карем, сером, голубом и их оттенках — карнавальные линзы сложно не заметить или спутать с натуральным цветом. Это простой способ кардинально изменить внешность и создать сумасшедший образ для вечеринки.

Бренды постоянно пополняют коллекции новыми моделями линз с экстравагантным дизайном. Сегодня расскажем, какие есть основные типы crazy-линз, где их найти и как правильно носить.

1. Склеральные

Эти модели линз имеют увеличенный диаметр — 22-24 сантиметра, поэтому полностью закрывают глаз вместе с белком. Самые популярные варианты цветов — белый и черный, взгляд получается пугающе демоническим. Как носить: Носить такой тип оптики нужно предельно осторожно, не более 1,5-2 часов в день. Помни, что роговица глаза не имеет собственных кровеносных сосудов и получает кислород только из внешней среды. Склеральная линза перекрывает доступ воздуха, поэтому при длительном использовании может возникнуть гипоксия. Такие линзы часто используют актеры на съемках фантастических фильмов. Нередки случаи, когда артисту требовалась медицинская помощь из-за того, что он долго работал в склеральных линзах в душном павильоне. При правильном использовании склеральные линзы вполне безопасны и комфортны. Это отличный вариант для празднования Хэллоуина или для моментов, когда нужно притвориться, что в тебя вселился дьявол. Узнать подробнее

2. Неоновые

Неоновой одеждой, косметикой, прядями волос и ресницами уже мало кого удивишь, а вот к неоновым глазам привыкнуть еще не успели. Линзы, которые светятся под лучами ультрафиолета, хорошо подойдут для дискотеки. Есть разные цвета на выбор — желтый, зеленый, голубой, розовый или оранжевый. Даже самый обычный оттенок на неоновых линзах смотрится фантастически. Как носить: Носить их можно не более 4-5 часов в сутки. Кроме того, учитывай индивидуальные особенности: чувствуешь дискомфорт, лучше снять линзы, чтобы не повредить глаза. Узнать подробнее

3. С узором

Рисунок на линзе может быть какой угодно — значок доллара, пламя, челюсти, звезда — перечислить все разнообразие невозможно. Принт нанесен на область радужной оболочки. Линзы с изображениями могут создать любой эффект — забавный, пугающий или манящий взгляд. Главное — дополнить этот образ подходящим выразительным макияжем. Как носить: Время ношения линз с рисунком — не более 4-5 часов в сутки. Имей ввиду, что декоративные линзы нуждаются в таком же уходе, как линзы для коррекции зрения. Хранить их необходимо в специальном контейнере с раствором. Узнать подробнее

4. Однотонные

В палитре однотонных линз самые непривычные для человеческого глаза цвета: розовый, белый, красный, лимонный. Мне всегда нравился глубокий фиолетовый — он где-то на грани между естественным и необычным оттенком и выглядит скорее красиво, чем пугающе. Дизайн линз может быть разным даже в рамках одного цвета. Есть фиолетовые со стильными цветными вставками, в пастельных тонах ближе к фиалковому или светящиеся в ультрафиолете. Не пугайся светлых цветов, они довольно насыщенные и способны перекрыть даже темные карие оттенки. Как носить: Эти линзы подходят для 4-5 часов непрерывного ношения. Любые линзы — индивидуальное средство, поэтому никогда не давай их в пользование другому человеку. Узнать подробнее

5. Зеркальные

На поверхность зеркальных линз наносится блестящее отражающее металлизированное напыление. Выглядит очень эффектно, красиво и жутко одновременно. Как носить: Такие линзы, как и склеральные, можно носить не больше 1,5-2 часов, так как их покрытие очень плохо пропускает воздух. Подойдут для исключительных случаев. При правильном уходе и соблюдении времени ношения ты быстро привыкнешь к линзам и перестанешь их замечать. Современная контактная оптика очень тонкая, дышащая, она хорошо удерживает влагу и безопасна для глаза. Найти еще больше необычных линз ты можешь в магазине Ochkov.Net. Цветные и карнавальные линзы не подходят для коррекции зрения. Несмотря на то, что они декоративные, перед первой покупкой стоит посетить офтальмолога, чтобы определиться с размером глаза и заказать линзы по нужным параметрам. На сайте Ochkov.Net можно уточнить все вопросы по внешнему виду и параметрам линз у консультантов. Оформить заказ просто, получить линзы можно по почте, курьером или забрать самостоятельно в одном из магазинов Ochkov.Net в Москве. По промокоду HEON03 ты получишь скидку на покупку линз и аксессуаров к ним.