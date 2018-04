Керри Вашингтон выпустила собственную линию косметики. Где ее купить?

В 2013 году Керри Вашингтон (41) стала лицом и креативным консультантом косметического бренда Neutrogena. По словам генерального менеджера Neutrogena Мишель Фрейер, актрисе действительно доверяют: у нее безупречная кожа — идеальный пример для подражания.

Кстати, креативный консультант марки не просто представляет бренд и появляется в рекламных кампаниях, но и принимает участие в разработке новых продуктов. И вот, спустя почти пять лет Керри выпустила собственную линейку продуктов Kerry Washington x Neutrogena. Правда, она получилась совсем небольшой. В нее вошло всего два продукта — две палитры для макияжа: Essential Eye для век и Essential Cheek для лица (кстати, каждая их них стоит 13 $). По словам Вашингтон, это ее главные средства, которые она теперь носит всегда с собой.

They’re here! Essential Eye and Essential Cheek Palettes now available online @UltaBeauty and coming soon to Ulta stores! #NeutrogenaxKerry #NeutrogenaMakeup

Публикация от Neutrogena (@neutrogena)

8 Апр 2018 в 8:11 PDT «В палетке для макияжа глаз я собрала нейтральные спокойные оттенки — универсальные, чтобы они точно подошли всем без исключения. А вот в набор для коррекции лица я включила бронзер, румяна и хайлайтер».

Купить коллекцию Kerry Washington x Neutrogena можно эксклюзивно на ulta.com.

