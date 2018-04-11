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Керри Вашингтон выпустила собственную линию косметики. Где ее купить?
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Керри Вашингтон выпустила собственную линию косметики. Где ее купить? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В 2013 году Керри Вашингтон (41) стала лицом и креативным консультантом косметического бренда Neutrogena. По словам генерального менеджера Neutrogena Мишель Фрейер, актрисе действительно доверяют: у нее безупречная кожа — идеальный пример для подражания.
Кстати, креативный консультант марки не просто представляет бренд и появляется в рекламных кампаниях, но и принимает участие в разработке новых продуктов. И вот, спустя почти пять лет Керри выпустила собственную линейку продуктов Kerry Washington x Neutrogena. Правда, она получилась совсем небольшой. В нее вошло всего два продукта — две палитры для макияжа: Essential Eye для век и Essential Cheek для лица (кстати, каждая их них стоит 13 $). По словам Вашингтон, это ее главные средства, которые она теперь носит всегда с собой.
They’re here! Essential Eye and Essential Cheek Palettes now available online @UltaBeauty and coming soon to Ulta stores! #NeutrogenaxKerry #NeutrogenaMakeup
Публикация от Neutrogena (@neutrogena)
8 Апр 2018 в 8:11 PDT  «В палетке для макияжа глаз я собрала нейтральные спокойные оттенки — универсальные, чтобы они точно подошли всем без исключения. А вот в набор для коррекции лица я включила бронзер, румяна и хайлайтер».
Купить коллекцию Kerry Washington x Neutrogena можно эксклюзивно на ulta.com.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kerri-vashington-vypustila-sobstvennuyu-liniyu-kosmetiki-gde-ee-kupit/
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