Самые нелепые свадебные наряды знаменитостей

Свадебное платье Марины Анисиной было таким же ярким и странным, как и вся их семейная жизнь с Никитой Джигурдой . В самый волнительный день в своей жизни спортсменка выглядела как провинциальная школьница на своем первом в жизни выпускном.

Лолита

А вот Лолита сделала ставку на сексуальность и повторила любимую модную ошибку своей западной коллеги Мэрайи Кэри — ультра-мини, глубокое декольте и высокий каблук в сочетании с пышными формами звезды выглядят слишком вульгарно. Но, кажется, по-другому Лолита не умеет.

Глядя на свадебный наряд Анжелики Варум, хочется спросить: в какой момент что-то пошло не так? Мы, конечно, понимаем, что когда место съемки — набережная, есть соблазн скинуть с себя всю одежду и броситься в море. Но ведь все это можно сделать и после свадебной фотосессии.

Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика, кажется, тоже решила надеть на свадьбу пылившееся в шкафу платье принцессы с выпускного вечера. А заодно и прическу сделать в лучших традициях героинь ее фильмов. Думаем, что при выборе своего наряда Валерия просто посчитала, что одного стильно одетого человека из пары на свадьбе будет достаточно.

Эвелина Бледанс, видимо, пыталась повторить образ Зены, королевы воинов, но только в более женственной интерпретации, но попытка обернулась провалом. Вышло, мягко говоря, странно. Что же касается самой фотографии, мы вообще не поняли, почему педикюр в день Х невесте делал ее муж. И почему на нем шарф. Слишком много вопросов.