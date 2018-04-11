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Черепах в «Аптекарском огороде» после зимовки в оранжерее переселят в открытый водоем
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Черепах в «Аптекарском огороде» после зимовки в оранжерее переселят в открытый водоем 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Красноухих черепах, перезимовавших в оранжерее ботанического саду МГУ «Аптекарский огород», переселят в открытый водоем у Восточного входа в сад. Об этом сообщила пресс-секретарь «Аптекарского огорода» Ольга Архипова.
«13 апреля, за день до открытия XVIII Весеннего фестиваля цветов, в «Аптекарском огороде» состоится торжественный переезд красноухих черепах на «летние квартиры» после зимовки в оранжерее. Место обитания черепах — водоем у Восточного входа в сад», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что японские карпы кои и осетровые рыбы переедут из оранжереи в открытый водоем накануне майских праздников. О. Архипова напомнила, что кормить и трогать рыб, черепах, огарей и других животных сада строго запрещено. Кроме того, нельзя бросать в водоемы монеты и прочие предметы.
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