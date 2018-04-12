Цветущую орхидею Хорошенький венерин башмачок можно увидеть в «Аптекарском огороде» до 16 апреля

Редкие орхидеи расцвели в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», увидеть цветущие растения гости сада смогут до 16 апреля 2018 г. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Редкая орхидея-вампир Дракула Сонненмарка (Dracula soennemarkii), Сильноопушенный венерин башмачок (Paphiopedilum hirsutissimum), Хорошенький венерин башмачок (Paphiopedilum bellatulum), Дендробиум Флекера (Dendrobium fleckeri) и другие ценные орхидеи расцвели в тропиках ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» — посетители могут увидеть их в витринах с уникальными растениями до 16 апреля, а Дракулу — только до 15:00 13 апреля», — пояснила О. Архипова.

Она уточнила, что с 17 по 20 апреля все оранжереи сада закроются на санитарную обработку. Дракула Сонненмарка произрастает в Эквадоре, диаметр цветка — около 2,5 см. Научное название рода — дракула — означает «маленький дракон». В «Аптекарском огороде» представлена самая крупная в стране коллекция редких дракул, отметила пресс-секретарь. Она добавила, что Сильноопушенная орхидея произрастает в Индии, Мьянме, Китае, Вьетнаме, Таиланде, Бангладеш, Лаосе — на земле либо камнях на высоте от 700 м до 1,8 тыс. м над уровнем моря. Соцветие длиной до 30 см густо покрыто пурпурными волосками — отсюда и название вида, который был впервые описан в 1892 г. В природе Хорошенький венерин башмачок произрастает в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Южном Китае и Индии — на земле в лиственных и мшистых лесах на высоте от 300 м до 600 м над уровнем моря. Растение представляет собой куст из нескольких розеток. Австралийский Дендробиум Флекера встречается в юго-восточной части полуострова Кейп-Йорк между реками Джонстон и Аннан в дождевых лесах на горных вершинах на высоте до 1,5 тыс. м, где обильная роса, туман и низкая облачность. Растут эти орхидеи, как правило, на деревьях, но на больших высотах могут встречаться и на скалах — в этом случае растения бывают небольшими, с веретенообразными псевдобульбами. В ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1 тыс. видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата, заключила О. Архипова.