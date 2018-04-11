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Сестры Рубан выпустили первую детскую коллекцию
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Сестры Рубан выпустили первую детскую коллекцию 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Модный дома Ruban растет вместе с его основательницами и их семьей. Пока дочка Алисы Рубан — Петра — усиленно готовилась к школе, мама разработала первую для марки полноценную коллекцию детской одежды. Закручивать рукава, отстегивать карманы и по-хулигански подкатывать брюки теперь можно в качестве веселой игры, причем с полного разрешения мамы. Большинство образов — это уменьшенная копия взрослых, вплоть до расположения пуговиц и пропорций: тренчкоты, асимметричные рубашки и консервативные платья-пальто стали частью модного дабл-дрессинга.
В одну из самых больших коллекций российского бренда, кроме детской одежды, вошли линейки demi-couture и ready-to-wear. Они так же, как и первая кутюрная коллекция Ruban, вдохновлены работами Амадео Модильяни, любимого художника сестер-дизайнеров. Прямую цитату его творчества они использовали только раз, когда обратились к переписке живописца: ее строки «легли» на тренч и брюки в тонкую полоску. В остальном наследие Модильяни — скорее основа для собственных экспериментов: например, техники мозаики для изделий из кожи, неопрена и искусственного меха или ручной росписи силуэтами муз художника. Некоторые платья из лукбука (в нем снялись мама сестер — Тамара, дочь Алисы Петра и близкие подруги бренда) повторить нельзя, но большая часть коллекции будет продаваться в ДЛТ на Большой Конюшенной.
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