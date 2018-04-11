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Милла Йовович расстроила поклонников выбором платья
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Милла Йовович расстроила поклонников выбором платья 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая голливудская актриса и модель Милла Йовович растроила своих поклонников новым образом, который в сети сочли слишком обыденным для такой необыкновенной женщины, как она.
Очаровательная актриса Милла Йовович все реже стала появляться на публике, предпочитая своих дочерей и супруга целой компании звездного бомонда. Звезда блокбастеров наслаждается домашним уютом и выращивает овощи и зелень у себя в теплице. Однако перед вечеринкой Montblanc, организованной в честь 75-летия сказки «Маленький принц», Милла устоять не смогла.
Для светского выхода актриса выбрала маленькое черное платье от Prada с кокетливой отделкой белыми перьями по подолу. Наряд Милла дополнила тонким черным поясом и туфлями-лодочками цвета nude. Завершила элегантный образ знаменитости легкая укладка завитых волос и максимально естественный макияж.
Однако, несмотря на то что Йовович выглядела в своем наряде очень скромно, но эффектно, а декоративная отделка перьями в этом сезоне находится на пике популярности, интернет-пользователи сочли ее образ слишком «бледным».
«Как-то очень просто» «Милла такая красотка, а выглядит совсем серенькой в этом платье» «Надо было хоть макияж поярче сделать. Очень скучный вид» «Вот все вроде хорошо, но очень бледно в итоге» «Не нравится. Надо было что-то эффектнее выбрать» К слову, Милла все чаще радует своих поклонников именно естественностью. Женщина регулярно делится снимками, на которых позирует без косметики, тем самым подтверждая, что природная красота с годами не уходит, а расцветает.
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