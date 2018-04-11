Цветные консилеры: для чего они нужны

Наверняка вы, в поисках идеального средства, скрывающего синяки, натыкались на странные баночки не только с телесными оттенками, но и с лавандовым, зеленым и прочими цветными наполнениями. Что же это за банки и для чего они нужны? Давайте разберемся.

Существует множество оттенков корректирующих средств, но основные: фиолетовый, зеленый и желтый. Реже используется морковный и абрикосовый. Еще реже голубой. Как они работают? Очень просто, по принципу цветового круга. Все дефекты кожи имеют свой цвет: красноватые прыщики, серо-голубые круги под глазами, желтые пигментные пятна, рыжие веснушки, коричневые родинки и т.д. Для того чтобы нейтрализовать эти пятна, нужен другой цвет. Нужно выбрать противоположный оттенок (который можно посмотреть на цветовом круге). Например, противоположным для фиолетового цвета является желтый и тд.

Фиолетовый цвет используется для нейтрализации желтизны. Обычно фиолетовый используют как базу для лица в азиатских странах, чтобы добиться идеально белой кожи.

Зеленый цвет нейтрализует красный: им можно скрыть пятна, раздражения, купероз, аллергические реакции, прыщи, шрамы и любые другие покраснения.

Желтый используется для маскировки сине-фиолетовых недостатков — синяков, темных кругов, ярких вен.

Оранжевый нейтрализует синие дефекты кожи: как правило, это очень темные круги под глазами.

Розовый скрывает зеленоватые оттенки, например, синяки или темные круги под глазами зеленых оттенков. Розовый также усиливает синий цвет, поэтому его нельзя использовать при фиолетово-синий синяках под глазами.

Помимо консилеров, существуют еще цветные базы для лица, которые также помогают скрыть недостатки кожи.

Голубая база призвана замаскировать желтизну кожи и придать сияние. Отлично маскирует неудачные эксперименты с автозагаром. Белый цвет базы под макияж призван высветлить кожу, подсветить отдельные ее участки, освежить лицо в целом. Желтый цвет базы под макияж — маскирует синеву, поэтому часто используется как корректор темных кругов и синяков под глазами. Зеленая база под макияж убирает покраснения кожи. Им можно замаскировать или сделать менее заметными мелкие прыщики, сосудистую сетку, скрыть красноту лица после того, как вы обгорели на солнце или в солярии. Сиреневая и фиолетовая база под макияж способна убрать нездоровую желтизну с лица, закамуфлировать пожелтевший синяк. Розовая база под макияж — против тусклого, серого цвета лица. Способна сделать кожу лица «фарфоровой». Светоотражающая база под макияж — визуально выравнивает рельеф кожи, цвет лица, делает лицо сияющим, но ничего не маскирует.

Экспериментируйте и не бойтесь использовать цветные базы, а если что обращайтесь за помощью к цветовому кругу.

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