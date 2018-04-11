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Дженнифер Гарнер платьем подчеркнула все недостатки фигуры
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Дженнифер Гарнер платьем подчеркнула все недостатки фигуры 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса показала, как не нужно одеваться, если у тебя очень широкие плечи и совсем нет талии.
Дженнифер для прогулки с детьми и бывшим мужем Беном Аффлеком выбрала платье в стиле 1940-х — с расширенной зоной плеча и А-образной юбкой до колена. Видимо, актриса не знала о том, что подобные модели категорически противопоказаны девушкам с ее типом фигуры. Дело в том, что у Дженнифер от природы широкие плечи, нет талии, да и грудь не отличается пышностью. Платья подобного кроя только подчеркивают нюансы ее фигуры, нивелируя достоинства. Расширенная линия плеча и рукав-фонарик сделал верх Гарнер еще более внушительным, а прямой крой не оставил никаких шансов заподозрить актрису в наличии талии.
Дженнифер Гарнер в платье в стиле 40-х  Вид сзади радует не больше…
Чтобы фигура Дженнифер выглядела более женственной, ей стоило воспользоваться техниками визуальной коррекции, к которым всегда прибегают, одевая своих клиентов, профессиональные стилисты. Чтобы создать эффект наличия талии, к примеру, актрисе следовало бы выбрать платье или юбку в стиле 1950-х с юбкой-солнце, которая, добавив мнимого объема снизу, визуально сократила бы среднюю часть тела. Кстати, за счет этого объема не такими грузными смотрелись бы и плечи.
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