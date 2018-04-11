Полиция Тольятти разыскивает мужчин укравших куртки в ТЦ

В Тольятти сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в хищении курток из торгового центра, сообщает инспектор по ОП отделения иформации ОИОС Владимир Караваев.

Преступление было совершено 30 марта 2018 года в период времени с 17:17 по 17:30. Четверо неизвестных лиц, находясь в торговом центре, расположенном на Автозаводском шоссе Тольятти, украли четыре куртки. Один из мужчин снимал датчики защиты от краж с курток, двое других носили одежду в примерочную сообщнику, который складывал их в портфель. Общая сумма ущерба составляет около 15 тысяч рублей.

Приметы:

1) Мужчина, на вид 20-25 лет, ростом 170-175, среднего телосложения, волос черный короткий, на лице борода. Одет: куртка красного цвета, футболка черного цвета с изображением черепа, джинсы светло-синего цвета, мокасины черного цвета. При себе рюкзак темного цвета.

2) Мужчина, на вид 20-25 лет, ростом 170-175, среднего телосложения, волос черный короткий. Одет: куртка черного цвета, кофта белого цвета, брюки серого цвета, мокасины черного цвета.

3) Мужчина, на вид 20-25 лет, ростом 175-180, среднего телосложения, волос черный короткий, на лице щетина. Одет: куртка до пояса черного цвета, кофта серого цвета, брюки серого цвета, туфли коричневого цвета.

4) Мужчина, на вид 20-25 лет, ростом 175-180, телосложения средней полноты, волос черный короткий, на лице щетина. Одет: куртка до пояса черного цвета, кофта черного цвета с белой эмблемой в виде квадрата на груди, джинсы синего цвета, туфли черного цвета.

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