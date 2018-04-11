5 вещей прошлогодней моды, о которых пора забыть

Цветные колготки

Мода меняется очень быстро, еще вчера ты думала, что наденешь юбку с малиновыми колготками, а оказывается, это уже давно утратило свою актуальность. На подиумах вновь ажурные сетки и женственные рисунки на ногах.

Меховые жилетки

Весной еще прохладно на улице, есть риск простудиться. На улице то солнце светит, то дождь идет. Казалось бы, меховая жилетка вполне подходящая одежда. Но сегодня она выглядит уже неприлично. От натурального меха в своих коллекциях отказался целый ряд модных домов, животных надо беречь и защищать, а не носить.

Парка

Удобно-длинная куртка со множеством карманов выручала модниц не раз, но только не в этом сезоне. Ведь традиционные цвета этой одежды темные: хаки, синий, серый, а этой весной кутюрье советуют отдать предпочтение светлым оттенкам. Сами куртки должны быть короткими.

Пышные платья

С потеплением очень хочется почувствовать себя девочкой и надеть что-нибудь из гардероба Барби. Однако придется оставить мечту о бальном платье в прошлом. Сейчас оно не уместно даже на выпускном вечере или свадьбе. Модельеры говорят «нет» пышным юбкам на обручах и отдают предпочтение длинным струящимся платьям в пол.

Лакированная кожа

Нынче лак хорошо смотрится только на ногтях, а глянцевые туфли и сумки уберите на антресоли — вдруг они вернуться в моду лет через 10? Но лучше сразу отнесите на помойку, ведь теперь это признак безвкусицы. В тренде обувь классических моделей сдержанных оттенков.