Пенелопа Крус покоряет Мадрид в новом образе

Кто сказал, что черный скучный цвет? Точно не Пенелопа Крус . Известная актриса приехала на родину и тут же попала в объективы фотографов. Испанская красавица, одетая во все черное, с удовольствием позировала папарацци. Пенелопа выбрала топ с необычным и ярким принтом в виде креста и брюки с завышенной талией, которые выигрышно подчеркнули ее стройные ноги. Чтобы не замерзнуть, актриса надела блейзер с объемными плечами. Крус дополнила образ ботильонами и сумкой в тон. Что касается макияжа, то Пенелопа сместила акцент с губ на глаза. Глаза сделала ярче за счет темных теней и карандаша-кайала, отдала предпочтение бронзовым румянам и нюдовой помаде.

Evidence that Penélope Cruz is looking younger by the day. Seen here in a Versace look in Madrid. #penelopecruz #hair #hairstyle #style #igstyle #igfashion #fashion #womensstyle #womenswear #womensfashion #versace #campaign #necklace #madrid #igbeauty #beauty