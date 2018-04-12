«Сразу видно — мать!»: Дженнифер Гарнер показала, что носит в своей сумочке

Бывшая жена Бена Аффлека актриса Дженнифер Гарнер открыла поклонникам все тайны своей творческой натуры, когда показала на камеру содержимое своей сумки, ведь доподлинно известно, что по тому, что женщина носит с собой в сумочке, можно многое о ней сказать.

Обладательница очаровательной улыбки и мать троих детей Дженнифер Гарнер приоткрыла завесу тайны, за которой прячется ее истинное «Я», когда прямо перед камерой начала разбирать содержимое своей дамской сумки. Психологи уже давным-давно сошлись во мнении, что по наполнению неотъемлемого женского аксессуара можно очень многое сказать о его владелице. Но того, что показала бывшая супруга одного из самых сексуальных мужчин Голливуда явно никто не ожидал увидеть.

«В сегодняшнем рубрике: «Что в моей сумке?» Мы попытаемся найти дно у моего любимого рюкзака», — написала Дженнифер в своем микроблоге, а затем продемонстрировала: забавный скотч, блестящие наклейки, выключатель, множество фломастеров и карандашей, а также ложку для мёда и камень… Как можно заметить, нет ни одной помады, зеркальца или хотя бы гребешка для волос.

Но даже не увидев привычных для многих женщин атрибутов, поклонники актрисы пришли в настоящий восторг от ее короткого видеоролика. «Вот, что значит настоящая женщина! В этой сумке есть все!» «Сразу видно — мать! У меня в сумке тоже куча детского хлама!» «А камень-то зачем? Я просто в восторге!» «Куда столько карандашей? А где же пудреница?» «Дженн, я тебя обожаю! В моей сумке такой же хаос! Но это говорит лишь о том, что ты отличная мать!» Напомним, что не так давно Дженнифер Гарнер вместе с детьми навестила бывшего супруга на Гавайях, где мужчина сейчас временно проживает из-за съемок в новом кинопроекте.

Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 9 Апр 2018 в 9:38 PDT