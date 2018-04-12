Бывшая жена Бена Аффлека актриса Дженнифер Гарнер открыла поклонникам все тайны своей творческой натуры, когда показала на камеру содержимое своей сумки, ведь доподлинно известно, что по тому, что женщина носит с собой в сумочке, можно многое о ней сказать.
Обладательница очаровательной улыбки и мать троих детей Дженнифер Гарнер приоткрыла завесу тайны, за которой прячется ее истинное «Я», когда прямо перед камерой начала разбирать содержимое своей дамской сумки. Психологи уже давным-давно сошлись во мнении, что по наполнению неотъемлемого женского аксессуара можно очень многое сказать о его владелице. Но того, что показала бывшая супруга одного из самых сексуальных мужчин Голливуда явно никто не ожидал увидеть.
«В сегодняшнем рубрике: «Что в моей сумке?» Мы попытаемся найти дно у моего любимого рюкзака», — написала Дженнифер в своем микроблоге, а затем продемонстрировала: забавный скотч, блестящие наклейки, выключатель, множество фломастеров и карандашей, а также ложку для мёда и камень… Как можно заметить, нет ни одной помады, зеркальца или хотя бы гребешка для волос.
Но даже не увидев привычных для многих женщин атрибутов, поклонники актрисы пришли в настоящий восторг от ее короткого видеоролика. «Вот, что значит настоящая женщина! В этой сумке есть все!» «Сразу видно — мать! У меня в сумке тоже куча детского хлама!» «А камень-то зачем? Я просто в восторге!» «Куда столько карандашей? А где же пудреница?» «Дженн, я тебя обожаю! В моей сумке такой же хаос! Но это говорит лишь о том, что ты отличная мать!» Напомним, что не так давно Дженнифер Гарнер вместе с детьми навестила бывшего супруга на Гавайях, где мужчина сейчас временно проживает из-за съемок в новом кинопроекте.
Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 9 Апр 2018 в 9:38 PDT