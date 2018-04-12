Джессика Бил снялась в рекламе собственной коллекции спортивной одежды 

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Фото: Рианна привезла племянницу на презентацию косметических новинок в Милан

Хлоя Морец снялась в новой рекламной кампании Jimmy Choo

Амаль Клуни украсила обложку майского Vogue и рассказала о Джордже и детях