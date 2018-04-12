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Джессика Бил снялась в рекламе собственной коллекции спортивной одежды
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Джессика Бил снялась в рекламе собственной коллекции спортивной одежды 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Джессика Бил — этакий мастер на все руки: одновременно актриса успевает сниматься в новом сериале, заниматься воспитанием сына вместе с Джастином Тимберлейком, руководить собственным рестораном и запускать, вдобавок ко всему, еще и новую линию одежды. Осенью этого года в продаже появится новая коллекция одежды для занятий спортом и активного отдыха, которую Джессика, большая поклонница йоги и здорового образа жизни, разработала лично. Точно так же, лично, Бил еще и снялась в рекламной кампании, которая будет сопровождать коллекцию.
попкорнnews
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