Джессика Бил снялась в рекламе собственной коллекции спортивной одежды 

Джессика Бил — этакий мастер на все руки: одновременно актриса успевает сниматься в новом сериале, заниматься воспитанием сына вместе с Джастином Тимберлейком, руководить собственным рестораном и запускать, вдобавок ко всему, еще и новую линию одежды. Осенью этого года в продаже появится новая коллекция одежды для занятий спортом и активного отдыха, которую Джессика, большая поклонница йоги и здорового образа жизни, разработала лично. Точно так же, лично, Бил еще и снялась в рекламной кампании, которая будет сопровождать коллекцию.
попкорнnews