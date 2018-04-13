«Ничего нового»: Джессика Бил выпустила свою коллекцию спортивной одежды

35-летняя американская актриса и модель Джессика Бил любит заниматься спортом и йогой настолько, что даже решила создать свою собственную коллекцию одежды для фитнеса. Но носить ее, похоже, будет сама Бил.

Среди звезд модно быть мастером на все руки: и в кино сниматься, и музыкантом быть, а еще выпускать духи и модные коллекции. Джессика тоже зарекомендовала себя как бизнесмен, владея собственным рестораном. Но для самореализации этого женщине оказалось мало и она тоже подалась в дизайн одежды. На днях Джессика не только презентовала собственную коллекцию спортивной одежды, но и стала ее лицом, снявшись в рекламной кампании. Правда, купить вещи от Бил можно будет только осенью.

И хотя сами снимки интернет-пользователям понравились, коллекцию они раскритиковали. «Такие вещи надо весной выпускать, когда все худеют. Тоже мне..» «Какая она лучезарная и обаятельная!» «Не понимаю, в чем прикол создания новых коллекций. Одежды-то всего ничего: тренники, носки, кроссовки, футболка да бра. И они всегда таких серых и черных цветов» «Назвать увиденную одежду „коллекцией“ язык не поворачивается, совсем не увидела ничего нового…» «Джесс выглядит хорошо. Одежда совсем не впечатлила, ничего нового»

Еще неизвестно, сколько будут стоить эти вещи. В сети рекомендуют Джессике не наглеть, ведь так есть шанс, что хотя бы кто-то из фанатов купит себе что-нибудь. Зато все оценили, как прекрасно выглядит женщина. Может, эту цель она и преследовала.

Вкус Джессики не первый раз подвергают сомнению. Недавно она прогулялась по Нью-Йорку в летней юбке стоимостью без малого 400 долларов от дизайнера Кати Добряковой. Конечно, такой красотке, как Джессика, все к лицу, но не это изделие. Так решили пользователи интернета.