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София Вергара подобрала идеальное весеннее платье для дам с пышными формами
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София Вергара подобрала идеальное весеннее платье для дам с пышными формами 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
София Вергара Фото: F.SADOU/globallookpress.com  45-летняя София признает, что не очень дружит с фитнесом. Да что там, она его просто ненавидит. «Мне бы хотелось быть спортивной, но когда ты рождаешься с такой гигантской грудью, как у меня… У меня такой размер лет с 13. Поход в спортзал для меня настоящая пытка», — говорит Вергара. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Платья с яркими цветочными принтами — обязательная часть всех без исключения весенне-летних коллекций этого сезона. София выбрала коктейльный наряд американского модного дома Oscar de la Renta. Этот бренд тяготеет к классическим линиям и женственным силуэтам, которые как нельзя лучше подходят для актрисы и ее пышных форм.
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