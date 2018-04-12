София Вергара подобрала идеальное весеннее платье для дам с пышными формами

София Вергара Фото: F.SADOU/globallookpress.com 45-летняя София признает, что не очень дружит с фитнесом. Да что там, она его просто ненавидит. «Мне бы хотелось быть спортивной, но когда ты рождаешься с такой гигантской грудью, как у меня… У меня такой размер лет с 13. Поход в спортзал для меня настоящая пытка», — говорит Вергара. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Платья с яркими цветочными принтами — обязательная часть всех без исключения весенне-летних коллекций этого сезона. София выбрала коктейльный наряд американского модного дома Oscar de la Renta. Этот бренд тяготеет к классическим линиям и женственным силуэтам, которые как нельзя лучше подходят для актрисы и ее пышных форм.