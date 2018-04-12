Елена Воробей сменила имидж

Поклонники последнее время привыкли видеть артистку в повседневной одежде, поскольку очень много времени женщина проводит в разъездах с театральными гастролями по всей стране. С приходом весны Елена вдруг вспомнила, что она является представительницей прекрасного пола. Артистка кардинально сменила имидж, перейдя с джинсов и футболок на роскошное вечернее платье черного цвета.

Воротник изысканного наряда Елены украшен золотистым бисером и стеклярусом, на спине виден нескромный вырез. Снимки с фотосессии, на которую отправилась Воробей, чтобы зафиксировать новый лук, выглядят просто сногсшибательно. К вечернему платью добавился основательный макияж, преобразивший Елену в звезду Голливуда.

Поклонники восхитились новым образом. Многие поспешили заверить артистку, что она хороша в любой одежде: «Леночка, ты супер! В платье или в джинсах, твоя женственность не скрывается. В любом виде ты нежна, хрупкая, утонченная», «Очень Вам хорошо! Идеальная фигура и макияж! К платью хорошо бы мужчину, нежно обнимающего Вас».