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Елена Воробей сменила имидж
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Елена Воробей сменила имидж 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Поклонники последнее время привыкли видеть артистку в повседневной одежде, поскольку очень много времени женщина проводит в разъездах с театральными гастролями по всей стране. С приходом весны Елена вдруг вспомнила, что она является представительницей прекрасного пола. Артистка кардинально сменила имидж, перейдя с джинсов и футболок на роскошное вечернее платье черного цвета.
Воротник изысканного наряда Елены украшен золотистым бисером и стеклярусом, на спине виден нескромный вырез. Снимки с фотосессии, на которую отправилась Воробей, чтобы зафиксировать новый лук, выглядят просто сногсшибательно. К вечернему платью добавился основательный макияж, преобразивший Елену в звезду Голливуда.
Поклонники восхитились новым образом. Многие поспешили заверить артистку, что она хороша в любой одежде: «Леночка, ты супер! В платье или в джинсах, твоя женственность не скрывается. В любом виде ты нежна, хрупкая, утонченная», «Очень Вам хорошо! Идеальная фигура и макияж! К платью хорошо бы мужчину, нежно обнимающего Вас».
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