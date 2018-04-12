6 уроков быстрого макияжа от Виолетт

Что бы ни говорил твой прогноз погоды, на календаре вовсю весна, и это отличный повод обновить свой привычный мэйкап. Я внимательно слежу за главными инфлюэнсерами французской моды и нашла несколько отличных роликов для вдохновения от одной из самых впечатляющих it-girls — Виолетт.

1. Никаких правил, только самовыражение

Визажист, блогер, консультант Dior и бьюти-директор Estée Lauder Виолетт вдохновляется букетами ярких розовых цветов — анемонов, садовых роз и тюльпанов. В новом ролике она демонстрирует свои главные черты: смелость, выраженная женственность и удовольствие от макияжа. Эта роскошная француженка не следует за трендами и пренебрегает правилами. Она считает, что нужно забыть «коды красоты» и идти за «естественной привлекательностью».

Красота — способ выразить себя, отпраздновать свою женственность. Для меня это церемония. Я трачу время в ванной во время ухода за кожей или нанесения макияжа, и это минуты для себя. Сам факт использования разных продуктов — забота о себе.

2. Секрет в простоте и ловкости рук Виолетт не любит использовать много инструментов, когда наносит макияж. Драматичный взгляд можно закончить даже пальцами. Она рекомендует избегать контуринга и относиться к макияжу как к развлечению и способу подчеркнуть, кто ты есть.

Макияж — модный аксессуар, который завершает образ. Его не стоит использовать для того, чтобы изменить себя.

3. Повседневный макияж может стать вечерним

Виолетт может сделать из повседневного макияжа вечерний и наоборот. Самое главное, чему можно научиться у этой француженки, — простота в создании образа. Ты можешь подготовиться к свиданию прямо за ланчем или преобразиться перед вечерним мероприятием, пока едешь на него в машине или общественном транспорте.

Я чувствую в себе Бардо vibes каждый день. На мне сексуальное мини и яркие смоки, я готова к приключениям.

4. Главное — знать, в чем твоя особенность

Своим «маленьким черным платьем» в макияже она считает красную помаду. В интервью Estee Lauder она как-то рассказала, что консилер и красная помада — те вещи, которые всегда есть в ее сумочке, а в макияже они до сих пор остаются частью ее ДНК.

Меня вдохновляют женщины. Все женщины. Для меня нет икон. Я иду по улицам Нью-Йорка, и это невероятный источник вдохновения. Здесь все такое разнообразное, и женщины не боятся пробовать новое. Мне нравится смотреть на них и представлять себе небольшую историю о том, как они выбрали себе такой образ.

5. Здоровая кожа важнее дорогой косметики

Если твоя кожа выглядит недостаточно свежо, Виолетт рекомендует уделить внимание печени, есть больше щелочных продуктов и пить розмариновые настойки. Если чувствуешь усталость — исключи из рациона клейковину и молочные продукты, вместо этого добавь побольше красного мяса.

Пища — ключ к красивой коже, волосам, глазам, энергии и общему здоровью. С тех пор как я переехала в Нью-Йорк, я ела все, что приходит в голову, и это не очень хорошо. Потом мой отец заболел раком, и я в течении многих лет искала что-либо, что бы могло ему помочь. Я тестировала продукты на себе, и они действительно работают.

6. Бьюти-средства можно использовать не по назначению

Для Виолетт не имеет значения, какое сейчас время суток, глиттер всегда может найти место в образе. Она наносит его не только на глаза, но и порой на скулы, и даже делает светящийся контур на верхней губе. Так ее кожа остается свежей и сияющей в течение дня.

Основа моей философии в том, чтобы принимать и радоваться тому, кто мы есть, вместо того, чтобы «улучшать себя». Я не поддаюсь давлению извне и не слушаю тех, кто говорит об идеальной внешности.