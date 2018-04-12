Мастер-класс: повторяем макияж с показа Chapurin

В этом нам поможет международный визажист Clarins Ольга Комракова, которая научит совмещать в одном мейке бирюзовые тени и бледно-оранжевую помаду и при этом, выглядеть стильно.

Осенне-зимняя коллекция Игоря Чапурина «Великие озера» вдохновлена уникальной красотой побережья Гурона и базируется на элементах стиля североамериканских индейцев. Это, почти полностью утраченное культурное наследие, постепенно обрастает все новыми мифами и легендами и заставляет нас отправиться в воображаемое путешествие по земле всезнающего Великого Духа. Яркий, наполненный первозданной силой образ героини показа, строится на игре контрастов и базируется на завораживающих оттенках региона пяти озер. Ее уникальная связь с природой выражена в тональностях воды и земли на фоне сияющей лунным светом кожи. Глядя ей в глаза, ты словно смотришься в зеркальную гладь кристально чистого горного озера. Таким же завораживающим получился и макияж, который невероятно прост в исполнении.

Для начала нужно выравнить тон кожи и придать лицу сияния. Скулы подчеркните скульптурирующими средствами.

Глаза подведи бирюзовым карандашом или тенями и растушуй, загодя на подвижное веко и на зону под глазами, чтобы получился эффект легкой дымки. Ресницы слегка прокрась тушью. А для губ используй матовую помады оранжевого цвета, нанеся ее пальцем. Слегка размытые очертания подчеркивают юношескую невинность образа.

Бронзирующая пудра Poudre Soleil; матовая губная помада Joli Rouge Velvet (№ 758V, Sandy pink); база под макияж, придающая сияние коже SOS Primer (№ 01, Universal light); устойчивый тональный крем в подушечке Everlasting Cushion SPF 50; тушь с эффектом объема Supra Volume; коллекционная ручка-подводка для глаз и губ Stylo 4 Couleurs (№ 03).