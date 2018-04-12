Сеть магазинов «Спектр» перезапустят под брендом Watsons 

До конца 2018 года в Санкт-Петербурге заработают 70 магазинов косметики под брендом Watsons. Компания A. S. Watson Group переформатирует под новый бренд 64 магазина принадлежащей ей сети «Спектр». Кроме того, в городе откроют шесть новых торговых точек. Новая концепция предполагает ставку на товары для красоты и здоровья. Смена формата вызвана изменением потребительских предпочтений петербуржцев, объяснил гендиректор «Watsons Россия» Андрей Мельников. «Новый формат предполагает другую атмосферу, новые бренды, другой подход с точки зрения промо, обучения продавцов и сервиса», — рассказал он. Новые магазины Watsons будут открывать в торговых центрах и у станций метро в спальных районах города. Их площадь составит около 200 квадратных метров, посетители смогут приобрести товары от азиатских, европейских и российских брендов. Инвестиции в открытие торговых точек не называются. В 2019 году сеть хотят увеличить до 100 магазинов. Новые торговые точки будут открывать и за пределами Петербурга: в Ленобласти и Москве. Компания не исключает привлечения франчайзинговых партнеров, также планируется запуск интернет-магазина. Бренд Watsons входит в холдинг CK Hutchison Holdings. Этой компанией владеет предприниматель из Гонконга Ли Кашин. Источник: «Коммерсантъ»
Это неполный текст новости