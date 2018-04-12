«Крайне неудачный образ»: Юлия Барановская разочаровала нарядом

Известная телеведущая и светская львица Юлия Барановская вновь оказалась объектом пристального внимания со стороны интернет-пользователей, которые в этот раз оказались разочарованы ее новым образом.

На днях светская столица встретила бурными овациями новую коллекцию бренда Viva Vox, которую представил дизайнер Олег Овсиев. На модный показ пришло немало преданных поклонниц работ кутюрье, в числе которых оказалась и бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина , а ныне успешная теледива Юлия Барановская.

Для публичного выхода Юлия выбрала довольно необычный наряд. Девушка появилась на показе в черном пальто с прозрачными рукавами и парой накладных карманов. Завершила ведущая свой довольно мрачный образ лакированными ботинками на толстой подошве и небрежной укладкой волос.

Однако, вопреки ожиданием Барановской, которую в последнее время очень хвалили в социальных сетях за удачно подобранные стили, интернет-пользователи на этот раз остались весьма разочарованы ее выбором.

«Она с кошкой за сосиску дралась что ли? Что с волосами?» «Крайне неудачный образ. И прическа, и наряд» «В таком виде ей не хватает только катаны за спиной» «Что за ужас, Юля?!» «В этот раз подкачала Барановская с выбором наряда» К слову, не так давно Юлия произвела в сети настоящий фурор своим шикарным образом, который выбрала для посещения благотворительного бала, организованного фондом им. М. Рудяка.