Эмили Ратаковски рассказала, что ее обручальное кольцо было из скрепки

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

У Эмили Ратаковски была экстравагантная свадьба во всех смыслах. Она сказала «да» актеру и продюсеру Себастьяну Бир-Маккларду, которого знала меньше месяца. Вместо свадебного платья у нее был хлопковый комбинезон Zara, вместо фаты — широкополая шляпа с вуалью, а вместо цветов — упитанный мопс в руках. Но это еще не самые, как оказалось, оригинальные детали. На шоу Джимми Фэллона The Tonight Show Эмили рассказала о том, как будущий муж сделал ей предложение и какое кольцо подарил.

«Мы ужинали во французском ресторане Minetta Tavern в Нью-Йорке, — вспоминает Эмили. — Он взял скрепку, которой был скреплен наш счет, и сделал из нее колечко. Как же это было романтично! А о нормальных кольцах мы уже решили подумать потом».

Как вы уже, наверное, догадались, «нормальные кольца» столь эксцентричная парочка не стала покупать в ювелирном магазине. Это было бы слишком просто. Эмили и Себастьян решили приобрести унцию золота в Чайна-тауне и создать обручальные кольца по собственному дизайну. До регистрации у влюбленных было всего 24 часа, но им повезло, владелец ювелирной мастерской согласился им помочь. «Мы сами сделали кольца при помощи паяльной лампы, — гордо рассказывает Эмили, демонстрируя украшение. — Думали, что потом заменим на другие, но теперь мне не хочется с ними расставаться. Какое кольцо сможет сравниться с тем, которое ты сделал своими руками!» На вопрос, всегда ли она мечтала о такой оригинальной свадьбе, Эмили отвечает: «Я никогда даже не задумывалась об этом. Наверное, именно поэтому свадьба вышла такой необычной».

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