Новый тренд из соцсетей — мужские косички!

Конечно, каждый сходит с ума по-своему, но эта мода явно выходит за границы нормального.

Я не хочу сказать, что длинные волосы не идут мужчинам. Некоторые с ними выглядят даже очень мужественно и гармонично. Но мысль о «мужской» косичке, если честно, кажется мне пугающей. Если это нормально, то чего же тогда тянуть кота за хвост? Пусть тогда ребята не стесняются и губы начнут накрасить! Или обувь на высоких каблуках носить. А для того, чтобы их все-таки не принимали за барышень, можно отрастить модную на сегодняшний день бороду или хотя бы легкую небритость.

Хотя, наверное, внешность — это личное дело каждого. А каким именно образом человек самовыражается — это уже его проблемы.