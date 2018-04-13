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Новый тренд из соцсетей — мужские косички!
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Новый тренд из соцсетей — мужские косички! 

Карельские вести 29 минут назад
Конечно, каждый сходит с ума по-своему, но эта мода явно выходит за границы нормального.
Я не хочу сказать, что длинные волосы не идут мужчинам. Некоторые с ними выглядят даже очень мужественно и гармонично. Но мысль о «мужской» косичке, если честно, кажется мне пугающей. Если это нормально, то чего же тогда тянуть кота за хвост? Пусть тогда ребята не стесняются и губы начнут накрасить! Или обувь на высоких каблуках носить. А для того, чтобы их все-таки не принимали за барышень, можно отрастить модную на сегодняшний день бороду или хотя бы легкую небритость.
Хотя, наверное, внешность — это личное дело каждого. А каким именно образом человек самовыражается — это уже его проблемы.
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