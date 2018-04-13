Потускневший секс-символ: Бритни Спирс в «голом» микроплатье

Певица снова забыла о возрасте и подобрала неудачный наряд.

36-летняя Бритни Спирс никак не хочет смириться с тем, что ей уже не шестнадцать. Певица, видимо не может забыть, что в нулевых была мечтой миллионов парней, и все время старается восстановить свой слегка потускневший статус секс-символа. Но эти попытки почти всегда заканчиваются провалом.

Вот и сейчас звезда явно захотела выглядеть как можно соблазнительнее, и появилась перед фотографами в серебристом ультракоротком да еще и почти прозрачном платье. По бокам у наряда сияли огромные вырезы, а декольте стремилось достичь пупка певицы.

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Только вот Спирс, при всех своих достоинствах, не обладает модельными параметрами. При росте 1,60 метра и лишних килограммах на всех стратегически важных местах стоит выбирать одежду осмотрительнее. Жирок Спирс буквально вываливался из разрезов, а ноги казались слишком упитанными. К тому же, звезда явно недавно вернулась с жарких островов: такое открытое платье не скрыло белые следы от купальника. Бритни не сочла нужным сходить в солярий или воспользоваться автозагаром, чтобы выровнять цвет кожи. В итоге образ получился не сексуальным, а скорее, смешным.

И, конечно, певица не забыла про свой фирменный прием макияжа — «глаза панды» — которые уже устали критиковать и звездные визажисты, и обычные поклонники звезды.

Между тем, что бы ни говорили вокруг, Бритни пользуется популярностью у мужчин. По крайней мере, у одного — своего жениха Сэма Асгари, с которым они недавно отпраздновали годовщину романа. Красавчик-фитнес-тренер, который, между прочим, младше Бритни на 13 лет, не устает каждый день признаваться своей избраннице в любви. И его не смущают ни морщины Спирс, ни макияж, ни ее безвкусные наряды. Вот это — настоящие чувства!

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