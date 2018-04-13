Дюжина подарков и бесплатные самокаты: топ лучших скидок Петрозаводска

Обзор самых привлекательных торговых предложений ближайшей недели. Магазины на этой неделе диктуют свою математику. Впрочем, нам это только на руку. До 16 апреля в отделе модной женской одежды «Concept Club» действует акция «4=2 на все из новой коллекции». В магазине детской одежды «Acoola» проходят сразу 2 акции: «3=2 на все из новой коллекции» и до -50% на верхнюю одежду. А в ювелирном магазине «Sunlight» 1+1=3 на все золото, серебро и часы.

Весь апрель в «Магнит Косметик» действует скидка -35% на товары бренда «Чистая Линия», до 14 апреля скидка -40% на все средства по уходу за кожей лица и тела, а 15 апреля -20% вообще на все. До 14 апредя в «Улыбке радуги» со скидкой 35% можно купить средства для депиляции и по 30 апреля — все средства для стекол -30%. Приятная новость для любителей косметики и средств по уходу за собой — на 1 этаже «Лотос Plaza» открылся магазин натуральной косметики «Mixit».

До 30 апреля « М. Видео » делает скидки на встраиваемую технику, а «Медиа Маркт» до 18 апреля делает скидку 25% на второй товар в чеке.

Автошкола «Престиж» проводит розыгрыш призов «Весенняя дюжина»: от -50% скидок на обучение и сертификатов на скидку до дорожных аптечек и видеорегистраторов. А магазин «Егерь» устроил сезонную распродажу: до 15 апреля скидка -25% на весь зимний ассортимент: костюмы, обувь, сани, ледорубы, шарабаны и палатки.

И завершим наш обзор еще одним розыгрышем: до 22 апреля вы можете стать обладателем одного из электросамокатов или одной из 560 пар наушников. Акцию проводит ТРК «Лотос Plaza», подробности по ссылке.