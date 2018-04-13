Белла Хадид гипнотизирует взглядом и демонстрирует новую коллекцию BVLGARI

21-летняя модель позирует перед объективом Тео Веннера в культовых очках Serpenteyes, за ее спиной Рим, а солнце играет бликами на волосах. Не случайно главной героиней стала Белла , ведь ее энергетика так схожа с энергией города и бренда. Белла харизматична и чувственна, а ее взгляд, который все же заметен сквозь очки, дерзкий и нежный одновременно. Она покоряет и гипнотизирует взгядом, кажется, навсегда.

Чуть позже топ-модель уже переносится в жаркий Дубай и демонстрирует уже весенне-летнюю коллекцию сумок. Мы бы преобрели все! А ты?

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Фото/Видео: пресс-служба