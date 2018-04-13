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Мутко критически оценил изменение бренда РФПЛ
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Мутко критически оценил изменение бренда РФПЛ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бренд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) важен, но организация должна начинать изменения с другого, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
В феврале директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин заявил, что лига обновит логотип с сезона-2018/19. В четверг рабочие варианты логотипа были опубликованы изданием «Спорт-Экспресс».
«Отмечу, что РФПЛ — самостоятельное юридическое лицо, ее учредителями являются клубы, но в моем понимании должны быть определенные приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола», — передает ТАСС слова Мутко.
Он рассказал также, что Российском футбольном союзе (РФС) сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд.
«Но вы действительно считаете, что все улучшится со сменой бренда?», — добавил вице-премьер.
Напомним, в декабре 2017 года Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев из-за судебных разбирательств.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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