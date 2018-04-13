В каком бьюти-образе отправиться на фестиваль Coachella: 5 самых актуальных трендов в макияже

Джиджи Хадид

Уже в эту пятницу в Калифорнии в 19-й раз десятки тысяч меломанов соберутся на фестивале Coachella — одном из самых известных во всем мире. И пока одни размышляют над тем, как сэкономить (отслеживают дешевые авиабилеты и мониторят сайты по аренде жилья), другие всерьез продумывают свой образ, в котором отправятся на фестиваль. Ведь Coachella — это не только про музыку, но и про стиль, моду и красоту. О самых модных бьюти-трендах, которые помогут вам сделать макияж в стиле фестиваля, рассказываем в нашем материале на «КВ».

Золотые и фиолетовые ресницы

Черная тушь — это, конечно, классика, но для фестиваля слишком банальная. Coachella — отличный повод для того, чтобы накрасить свои ресницы яркими цветами, например золотой или фиолетовой тушью. Первая подойдет смуглым барышням, а вторая — дамам со светлой кожей.

Блестки для лица

Здесь можно дать волю фантазии: блестками можно подчеркнуть скулы, нанести их поверх помады, выделить зону декольте или же просто равномерно распределить их по всему лицу — выглядит это очень ярко и красочно.

Неоновые и жидкие тени для век Если золотая или фиолетовая тушь вам не по душе, или же вы вообще не любите красить ресницы, можно воспользоваться тенями для век. Здесь все тоже предельно ясно: чем ярче, тем лучше и эффектнее. Предпочтение — неоновым оттенкам, а также цвету металлик, который будет красиво переливаться на солнце.

Яркие стрелки

Сделать макияж небанальным можно и при помощи гелевого лайнера для глаз, которым удобно рисовать стрелки. Причем их количество, размер и цвет могут быть абсолютно разными.

Стикеры и трафареты для лица

Немножко геометрии в макияж можно добавить при помощи различных трафаретов и стикеров, благодаря которым накрасить глаза или губы можно ровно и одинаково, не говоря уже о том, что такой мейк выделяет его обладательницу среди прочих. А что еще нужно для фестиваля с тысячами гостей?..