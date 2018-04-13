Оденься как звезда: Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм и другие стильные знаменитости недели

Елена выбрала самый модный и в то же время самый опасный цвет сезона. С ультрафиолетом сочетается мало оттенков, но Лена показала нам пример — надела костюм с белой майкой и серебряными аксессуарами.

Блейк Лайвли

Кажется, у актрисы получилось превратить образ со старомодным твидом в современный. И все благодаря кожаным вставкам и оригинальным босоножкам. Кроме того, свою роль в этом наряде сыграл и фасон. Юбка-карандаш придает образу сексапильности.

Дженнифер выбрала однотонный total look — и не прогадала. Приятный цвет топленого молока лег в основу ее женственного образа, а для усиления эффекта девушка использовала сумку нежно-розового оттенка.

Кажется, что в образе главреда Tatler нет ничего особенного, однако Ксения сумела удержать баланс между яркими и нейтральными оттенками. К футболке с Микки Маусом, серебряной косухе и джинсам она добавила единственный яркий элемент — босоножки, чем смогла превратить обыденный дневной наряд в вечерний.

Виктория сделала акцент на красной обуви, но поддержала ее полосатым свитером и кожаной сумкой. Образ получился деловой и смелый, не на каждый день, но когда хочется проявить темперамент — самое оно!

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