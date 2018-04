9 палеток теней, которыми пользуются профессиональные визажисты

Если ты, как и мы, все никак не можешь научиться делать профессиональный макияж глаз (нюдовый или экстравагантные смоки), то тебе на выручку придут универсальные палетки теней, в которых уже подобраны оттенки, идеально сочетающиеся между собой.

Star Lit, Make Up For Ever

Смотришь на палетку Star Lit — и тебя охватывает восторг, который, правда, быстро сменяется размышлениями на тему, как же ею пользоваться. Оказывается все проще, чем ты могла бы представить. Каждый цвет входит в определенную группу (всего их шесть). Сверху в кружке идут матовые тени, которые следует использовать как базу и наносить на подвижное веко, а снизу (в прямоугольном «окошке») — тени с металлическим финишем. Эти нужно распределить по складке. Есть еще тени с хромовым финишем: их наносим на внешний уголок глаза, чтобы придать взгляду загадочность. К палетке также прилагаются три карточки-подсказки с актуальным макияжем. Просто приложи одну из них перфорированной частью к палетке, чтобы узнать, какие оттенки использовать, чтобы получился тот или иной вариант макияжа. Допустить ошибку невозможно! Distortion Eyeshadow Palette, Urban Decay

Эта лимитированная палетка теней точно нужна каждой из нас. В нее входят 10 цветных теней, а также 5 оттенков-трансформеров (белые пигменты с разными эффектами), которые дают разные эффекты (матовый или глянцевый). Каждый цвет можно использовать самостоятельно или смешивать с другими так, как хочется тебе. Между тенями есть специальные линии, которые подсказывают, какие оттенки можно миксовать, чтобы получить неповторимый макияж. Love You So Mochi Eyeshadow Palettes, NYX Professional Makeup

У американской марки NYX Professional Makeup каждый день появляются какие-либо новинки. Одной из последних является 10-цветная палитра теней в двух вариантах (пастельных и ярких тонах), в каждой из которых есть тени и с матовым, и с глянцевым эффектом. Теперь твои мейкап-эксперименты просто не остановить! Plume, Vivienne Sabo

В Vivienne Sabo решили объединить самые популярные оттенки теней в одной палетке Plume, но по факту их получилось две. В одной собраны нюдовые цвета для создания натурального макияжа, в другой присутствуют более насыщенные оттенки (например, черный и персиковый), которые скорее подойдут для вечернего мейка. Miniature palette, Sephora

Помимо того что в этой палетке шесть универсальных оттенков теней для глаз с тремя разными финишами (матовый, мерцающий и с глиттером), так еще есть и наглядная инструкция, которая подсказывает, куда и что наносить, чтобы получился профессиональный макияж. Mermaid Eyeshadow Box, Еssence

За забавным дизайном упаковки теней Еssence Mermaid Eyeshadow Box скрываются самые модные цвета сезона: розовый, сиреневый, голубой и бирюзовый. Разбавляют это буйство красок спокойный бежево-золотой и серый. Несмотря на всю свою игривость, цветные тени будут уместно смотреться даже в офисном макияже. Только не переборщи, во всем должна быть мера! Rose All in One, Eveline Cosmetics

Название этих теней (Rose All in One) подсказывает, какие оттенки ты найдешь в палетке. Три из них матовые, остальные — с легким сиянием. С помощью этой палитры можно сделать как дневной, так и вечерний мейк, что является неоспоримым плюсом новинки.