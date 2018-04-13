Самые модные окрашивания волос 2018 для блондинок

Ванильный блонд

Благородный оттенок идеально смотрится на коротких стрижках вроде пикси. Основой служит светло-золотистый цвет, игра достигается за счет распределения светлых бликов.

Кому подойдет: всем цветотипам, обладательницам коротких стрижек.

Розовое золото

Блейк Лайвли

Модный оттенок, который полюбили миллениалы. Розовое золото — это яркий и благородный цвет.

Оттенок создается путем сочетания трех цветов: абрикосового, золотистого и медового. Выбирая глубину оттенков, можно подобрать идеальный микс для любого цветотипа. Кстати, вовсе не обязательно красить в розовое золото все волосы, акцентируйте внимание на концах, корнях или отдельных прядях, чтобы добавить в образ ярких красок.

Кому подойдет: тем, кто готов на эксперименты с образом.

Сливочный блонд

Оттенок с медовым или карамельным подтоном (на выбор стилиста) обыгрывает образ обладательниц карих и зеленых глаз, акцентирует внимание на взгляде. С таким оттенком и яркий макияж глаз не понадобится.

Кому подойдет: обладательницам карих, зеленых глаз, оливковой и золотистой кожи.

Сэнди блонд

Оттенок, который так любят звезды, подходит любому цветотипу и возрасту. В этом окрашивании соблюдается баланс золотистых и холодных оттенков. Своеобразный микс позволяет обыграть образ соответственно времени года. Например, зимой можно сделать его теплее за счет большего количества золотых бликов, а летом стоит добавить холодных акцентов.

Кому подойдет: тем, кто любит игру цвета и блеск.

Клубничный блонд

Этот цвет полюбили многие актрисы, которые долгое время были адептами рыжего оттенка. Например клубничкой балуется Кристина Хендрикс , какое-то время фанатками оттенка были Николь Кидман и Блейк Лайвли.

Кому подойдет: клубничный блонд может угодить всем — он яркий, но неброский. Пожалуй, один из самых идеальных светлых оттенков для белокожих девушек.

Карамельный блонд

Это очень теплый оттенок блонда, бывает в смеси с золотом или медовым подтоном. Такое окрашивание популярно в технике омбре — переходе от темных корней к сладким карамельным прядям.

Кому подойдет: карамельный оттенок к лицу обладательницам карих глаз и оливковой кожи.

Золотой блонд

Может выполняться как на темном, так и на светлом фоне. Золотистый блонд бывает с примесью меда или светлых бликов, он дарит волосам невероятный драгоценный блеск.

Кому подойдет: в зависимости от вариации подходит для любого цветотипа.

Медовый блонд

Джулианна Хаф Сладкий оттенок между русым и золотистым добавляет образу теплых ноток и невероятного сияния волосам. В окрашивании используется в том числе в качестве бликов на темной базе.

Кому подойдет: вариант на темной базе подходит для обладательниц оливковой кожи, а медовый в чистом виде польстит и белокожим красавицам.

Пепельный блонд

Это не серый, а светлый оттенок с пепельным подтоном. Его холодные нотки освежают любой образ. Оттенок идеален для жаркого лета.

Кому подойдет: всем, кто хочет внести светлых ноток в образ.

Грязный блонд

Пусть вас не смущает название. Грязный блонд — очень красивый и интересный оттенок. Это промежуточный вариант между темной и светлой палитрой.

Основой этого оттенка служит пепельный блонд, через который словно проглядывает свой натуральный цвет.

Кому подойдет: этот мерцающий холодный оттенок подойдет девушкам с голубыми, серо-зелеными глазами и светлой кожей.

Платиновый блонд

Кому подойдет: вложиться в платину может каждая, главное — подобрать свою вариацию оттенка. Например, добавить немного медовых ноток к холодному тону или же сделать окрашивание с темными корнями.

Мнение эксперта

Блонд — очень строптивый оттенок. Из-за воздействия воды (солей, тяжелых металлов и других примесей) он окисляется, со временем на волосах проявляются рыжие и даже зеленые пряди.

Чтобы этого не случилось, используйте фиолетовый шампунь, потому как нейтрализатором желтого является фиолетовый тон. Именно такой пигмент добавляют в средства против желтизны волос. Шампунь предназначен специально для осветленных прядей. Такой косметический продукт не только помогает избавиться от нежелательного оттенка, но и усиливает блеск.

Важно помнить: часто применять такое средство не стоит. Чтобы достичь и поддерживать нужный результат, необходимо пользоваться тонирующим продуктом один-два раза в неделю. Наносите его на волосы по длине, отступая от корней. Подержите на волосах две-три минуты и смойте.

визажист, стилист, мастер-парикмахер салона красоты «Персонель»

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