Самые модные окрашивания волос 2018 для блондинок 

Ванильный блонд
Благородный оттенок идеально смотрится на коротких стрижках вроде пикси. Основой служит светло-золотистый цвет, игра достигается за счет распределения светлых бликов.
Кому подойдет: всем цветотипам, обладательницам коротких стрижек.
Розовое золото
Блейк Лайвли
Модный оттенок, который полюбили миллениалы. Розовое золото — это яркий и благородный цвет.
Оттенок создается путем сочетания трех цветов: абрикосового, золотистого и медового. Выбирая глубину оттенков, можно подобрать идеальный микс для любого цветотипа. Кстати, вовсе не обязательно красить в розовое золото все волосы, акцентируйте внимание на концах, корнях или отдельных прядях, чтобы добавить в образ ярких красок.
Кому подойдет: тем, кто готов на эксперименты с образом.
Сливочный блонд
Оттенок с медовым или карамельным подтоном (на выбор стилиста) обыгрывает образ обладательниц карих и зеленых глаз, акцентирует внимание на взгляде. С таким оттенком и яркий макияж глаз не понадобится.
Кому подойдет: обладательницам карих, зеленых глаз, оливковой и золотистой кожи.
Сэнди блонд
Оттенок, который так любят звезды, подходит любому цветотипу и возрасту. В этом окрашивании соблюдается баланс золотистых и холодных оттенков. Своеобразный микс позволяет обыграть образ соответственно времени года. Например, зимой можно сделать его теплее за счет большего количества золотых бликов, а летом стоит добавить холодных акцентов.
Кому подойдет: тем, кто любит игру цвета и блеск.
Клубничный блонд
Этот цвет полюбили многие актрисы, которые долгое время были адептами рыжего оттенка. Например клубничкой балуется Кристина Хендрикс, какое-то время фанатками оттенка были Николь Кидман и Блейк Лайвли.
Кому подойдет: клубничный блонд может угодить всем — он яркий, но неброский. Пожалуй, один из самых идеальных светлых оттенков для белокожих девушек.
Карамельный блонд
Это очень теплый оттенок блонда, бывает в смеси с золотом или медовым подтоном. Такое окрашивание популярно в технике омбре — переходе от темных корней к сладким карамельным прядям.
Кому подойдет: карамельный оттенок к лицу обладательницам карих глаз и оливковой кожи.
Золотой блонд
Может выполняться как на темном, так и на светлом фоне. Золотистый блонд бывает с примесью меда или светлых бликов, он дарит волосам невероятный драгоценный блеск.
Кому подойдет: в зависимости от вариации подходит для любого цветотипа.
Медовый блонд
Джулианна Хаф Сладкий оттенок между русым и золотистым добавляет образу теплых ноток и невероятного сияния волосам. В окрашивании используется в том числе в качестве бликов на темной базе.
Кому подойдет: вариант на темной базе подходит для обладательниц оливковой кожи, а медовый в чистом виде польстит и белокожим красавицам.
Пепельный блонд
Это не серый, а светлый оттенок с пепельным подтоном. Его холодные нотки освежают любой образ. Оттенок идеален для жаркого лета.
Кому подойдет: всем, кто хочет внести светлых ноток в образ.
Грязный блонд
Пусть вас не смущает название. Грязный блонд — очень красивый и интересный оттенок. Это промежуточный вариант между темной и светлой палитрой.
Основой этого оттенка служит пепельный блонд, через который словно проглядывает свой натуральный цвет.
Кому подойдет: этот мерцающий холодный оттенок подойдет девушкам с голубыми, серо-зелеными глазами и светлой кожей.
Платиновый блонд
Холодный провокационный оттенок уже превратил не одну девушку в диву (вспомните хотя бы Мэрилин Монро и Марлен Дитрих).
Кому подойдет: вложиться в платину может каждая, главное — подобрать свою вариацию оттенка. Например, добавить немного медовых ноток к холодному тону или же сделать окрашивание с темными корнями.
Мнение эксперта
Блонд — очень строптивый оттенок. Из-за воздействия воды (солей, тяжелых металлов и других примесей) он окисляется, со временем на волосах проявляются рыжие и даже зеленые пряди.
Чтобы этого не случилось, используйте фиолетовый шампунь, потому как нейтрализатором желтого является фиолетовый тон. Именно такой пигмент добавляют в средства против желтизны волос. Шампунь предназначен специально для осветленных прядей. Такой косметический продукт не только помогает избавиться от нежелательного оттенка, но и усиливает блеск.
Важно помнить: часто применять такое средство не стоит. Чтобы достичь и поддерживать нужный результат, необходимо пользоваться тонирующим продуктом один-два раза в неделю. Наносите его на волосы по длине, отступая от корней. Подержите на волосах две-три минуты и смойте.
визажист, стилист, мастер-парикмахер салона красоты «Персонель»
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