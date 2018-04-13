Как выглядеть дорого в демократичных вещах

Чем больше одежды вы покупаете, тем сложнее, стоя перед шкафом, выловить оттуда то, что действительно по душе. Демократичные марки за несколько лет активного присутствия в нашей жизни избаловали нас окончательно: хочется чего-нибудь новенького — идешь в магазин и приобретаешь, причем иногда даже с внушительной скидкой. Противники масс-маркета возмутятся и скажут, что таким образом вы тратите на одежду даже больше, чем те, кто одевается в бутиках. И будут они правы, потому что необдуманный шопинг в больших количествах никогда не создает впечатление, что на самом деле вы богаты и можете позволить себе новую вещь каждую неделю. Одеваться дорого и выглядеть дорого — уже давно не одно и то же. А такое заветное всеми желание произвести впечатление и напроситься на комплимент «О боже, где ты купила эту крутую вещь?» исполняется и в магазинах с низкими ценами. Просто покупать в них вещи нужно с умом.

Будьте разборчивее в вопросе материалов

Каждый раз, как вы отправляетесь на шопинг в демократичный магазин, помните, что у вас там есть «друзья» и «враги». Речь идет о тканях. Дорого и презентабельно всегда выглядит лен, плотный хлопок, тяжелый деним, искусственная кожа или замша. Бархат, шифон, вискоза, тонкий хлопок и полиэстер обычно сразу же выдают свое неблагородное происхождение с потрохами, поэтому и вещи из них можно смело отнести к бесполезным покупкам.

Льняные брюки H&M (3 999 руб.)

Чаще носите золотые украшения

У желтого и розового золота настолько прекрасное резюме уже на протяжении тысячелетий, что они и ваш образ сделают на порядок дороже. Только если решите надеть больше трех украшений сразу, то не устраивайте радугу из цветных камней и кристаллов.

Браслет «Ювелиры Северной Столицы», розовое золото, фианит (заказать)

С простыми вещами надевайте «сложную» обувь

У каждой из нас в шкафу есть платья, которые в сольном исполнении выглядят так скучно, что так и просятся в коробку вещей на благотворительность. А теперь попробуйте добавить к ним пару неординарной или даже фриковатой обуви и посмотрите на результат: вкупе с красной помадой выйдет свежо и стильно, как будто вы только что вернулись с Недели моды в Париже.

Туфли Mango (5 499 руб.)

Определитесь со своей гаммой пастельных оттенков

Кому-то нравятся немного депрессивные прованские тона: фиолетовый, лилово-серый, молочный, дымчатый, а кто-то скорей отнесет себя к поклонницам нежных пудровых оттенков бежевого и персикового. Спешим вас обрадовать: и те и другие выглядят дорого, особенно если цвет выдержан именно как приглушенный и глубокий, без примеси яркого тона, как это часто бывает с пастельным розовым или желтым.

Блейзер Zara (6 999 руб.)

Добавьте широкополую шляпу и сумку из очень плотной кожи

Последнюю вообще сложно «испортить»: даже сумки из искусственной кожи по цене чашки кофе порой не выдают свою цену до тех пор, пока вы не начнете внимательно осматривать внутренности. А шляпа как щегольской аксессуар всегда добавляет элегантности: попробуйте протестировать ее эффект с самым аляповатым сарафаном, что есть у вас в наличии, и увидите, насколько в лучшую сторону меняется общая картина.

Шляпа Topshop (£28); сумка Zara (2 999 руб.)

Не расставайтесь с тренчем до августа

Эта ключевая вещь нынче выпускается в моделях для температуры от –10 до +20, то есть для восточноевропейской зимы, нашего межсезонья и не слишком жаркого лета. Классический бежевый тренч, как идеальный офисный работник, хорош и у Burberry, и у H&M, так что подыщите себе один на весну, а другой, легкий, — на лето (только ни в коем случае не короткий!), и половина задачи под названием «Хочу выглядеть дорого» уже выполнена.

Тренч Mango (13 999 руб.)

Ищите в вещах интеллектуальную простоту

«Золотой» совет обречен быть финальным. Если вы четко знаете, что хотите именно эффекта «Я одеваюсь в бутиках», то уговорите себя быть аскетом. На свитере больше двух оттенков? Не подходит! На брюках много карманов, которые так и хочется набить всем необходимым? Носим их на даче. На блузке или пиджаке полно швов, воланов и прочих деталей? Оставьте для отпуска. Перебарщивайте лучше с миниатюрными украшениями — тонких цепочек, браслетов и сережек как раз может быть много.

Рубашка Stradivarius (1 999 руб.)

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