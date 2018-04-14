Нарисовались: ретро-шик Сиенны Миллер и Эльзы Хоск

Комментирует Илана, визажиста Woolfy Beauty Studio:

«Игривый образ Сиены Миллер подчеркивает ее улыбку, а собранные волосы и выпущенная челка красиво обрамляют лицо. Единственное, что бы я добавила, — это яркий акцент на губы. И речь идет не о классическом красном, а скорее об оттенках, создающих «эффект покусанных губ». И, конечно, немного свежего румянца!