Нарисовались: ретро-шик Сиенны Миллер и Эльзы Хоск 

Комментирует Илана, визажиста Woolfy Beauty Studio:
«Игривый образ Сиены Миллер подчеркивает ее улыбку, а собранные волосы и выпущенная челка красиво обрамляют лицо. Единственное, что бы я добавила, — это яркий акцент на губы. И речь идет не о классическом красном, а скорее об оттенках, создающих «эффект покусанных губ». И, конечно, немного свежего румянца!
Эльза Хоск выглядит весьма элегантно — низкий пучок и чокер подчеркивают особую женственность ее образа. Макияж, выполненный визажистом, почти идеален — подвели стрелки. Они, как мне кажется, подчеркивают изюминку лица Эльзы — достаточно раскосый взгляд. Я бы предложила использовать полу-прозрачные дневные smoky eyes в натуральной гамме, тушуя тени так, чтобы немного округлить глаза и открыть взгляд».