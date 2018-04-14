Ещё
Нарисовались: ретро-шик Сиенны Миллер и Эльзы Хоск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарисовались: ретро-шик Сиенны Миллер и Эльзы Хоск 

SNCmedia.ru 5 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Илана, визажиста Woolfy Beauty Studio:
«Игривый образ Сиены Миллер подчеркивает ее улыбку, а собранные волосы и выпущенная челка красиво обрамляют лицо. Единственное, что бы я добавила, — это яркий акцент на губы. И речь идет не о классическом красном, а скорее об оттенках, создающих «эффект покусанных губ». И, конечно, немного свежего румянца!
Эльза Хоск выглядит весьма элегантно — низкий пучок и чокер подчеркивают особую женственность ее образа. Макияж, выполненный визажистом, почти идеален — подвели стрелки. Они, как мне кажется, подчеркивают изюминку лица Эльзы — достаточно раскосый взгляд. Я бы предложила использовать полу-прозрачные дневные smoky eyes в натуральной гамме, тушуя тени так, чтобы немного округлить глаза и открыть взгляд».
SNCmedia.ru: последние новости
Самые стильные и успешные афро-американки Уроки стиля: лучшие наряды звезд за неделю Закошмарили: 5 нарядов из Instagram певицы Натали, которые пора навечно изгнать из ее гардероба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда женщины стали скрывать грудь под одеждой17
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья4
Волочкова снялась голой на пляже186
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди123
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение