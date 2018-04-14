«Как подросток одета»: Олеся Судзиловская удивила образом на модном показе

Известная актриса театра и кино Олеся Судзиловская удивила поклонников необычным выбором образа, который продемонстрировала во время очередного светского мероприятия в столице. Многие интернет-пользователи признались, что даже не сразу смогли узнать звездную блондинку на свежих снимках.

На днях в Московском ГУМе состоялся закрытый дебютный для России показ новой коллекции итальянской марки TWINSET Milano. Организаторы мероприятия постарались произвести впечатление на звездных гостей и подготовили для них множество неожиданных сюрпризов, одним из которых стало появление на подиуме певицы Кристины Орбакайте в сопровождении шестилетней дочери Клавдии. Однако не только дочь Аллы Борисовны вызвала живой интерес публики в социальных сетях. Другая знаменитая блондинка также сумела привлечь к себе немало внимания во время модного шоу.

Известная актриса Олеся Судзиловская появилась на показе в довольно необычном образе, из-за которого ее даже не сразу смогли узнать некоторые фанаты. На 43-летней знаменитости красовались черные прямые брюки и черный топ с ярким крупным принтом на груди. Вечерним туфлям Олеся предпочла темные спортивные кроссовки с вышивкой, а дамской сумочке в руках — рюкзак за спиной. Поверх топа актриса надела светло-серый кардиган, который оставила распахнутым. Завершила образ Судзиловской небрежная укладка с пучком на макушке и струящимися по спине волосами, а также довольно яркий макияж с акцентом на губы.

«Это что Олеся?! Ужасный вид! Такая красивая женщина должна одеваться как-то иначе…» «У женщин тоже есть кризис возрастной? Разочарована» «Я ее даже не сразу узнала… Она тут как подросток одета» «Это пучок из „мальвины“ на голове? Серьезно? Нелепый вид» «Может это не Олеся? Просто похожа», — писали интернет-пользователи. К слову, Олеся уже не впервые попадает под обстрел народной критики в социальных сетях. Не так давно объектом для насмешек стал довольно оригинальный головной убор знаменитости. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!