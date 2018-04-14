«Элегантный и статусный образ»: Полина Гагарина выбрала удачное платье

Фото: instagram.com/gagara1987

В таком образе Полина Гагарина появилась на дне рождения Ильи Резника , еще раз напомнив нам всем о своей восхитительной фигуре. Как же прокомментирует наряд Полины наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Полина очень удачно выбрала наряд: платье подчеркивает и хрупкость ее фигуры, и ее индивидуальность. Она всегда разная, но ее стиль узнаваем, и он ей идет. Выбор Полины пал на платье с открытым верхом, с поясом, который подчеркивает талию и делает образ игривым и романтичным.

Силуэт и крой платья в классическом вечернем стиле компенсируется матовой тканью. Очень кстати, что здесь нет никакого блеска и дополнительной фурнитуры. Именно за счет баланса, который был соблюден, образ получился не гламурным, а элегантным и статусным. Полина отказалась от дополнительных акцентов в виде активных украшений. Все внимание на платье и на макияже смоки айс. Ничего лишнего. Браво!