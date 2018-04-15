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Вне времени: 5 самых известных моделей мира, которым уже за 70
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Вне времени: 5 самых известных моделей мира, которым уже за 70 

Fraufluger.ru 4 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Красоте, как и любви, покорны все возрасты. В нашей подборке мы собрали известных топ-моделей, которые перешагнули 60-летний рубеж, но продолжают украшать своими фотографиями обложки глянца, участвовать в показах и вдохновлять женщин во всем мире. Вне времени: 5 самых известных моделей мира, которым уже за 70Лесли Хорнби Лесли Хорнби, она же легендарная Твигги, совершила переворот
в фэшн-индустрии. Её короткая стрижка, андрогинная внешность и слишком
маленький для модели рост, не помешали Твигги стать иконой 60-ых, сотрудничать
с ведущими журналами и брендами и собрать армию поклонников и подражателей. Ведомые
«синдромом Твигги» девушки отчаянно копировали её стиль, стригли волосы и  худели, чтобы максимально соответствовать образу модели.
В сентябре Твигги исполнится 69 лет, но она не менее востребована в модном мире
— подписывает контракты с косметическими брендами, участвует в фотосессиях.
Благодаря своему авторитету, Твигги была судьей в шоу «Топ-модель
по-американски», где оценивала девушек, которые стремились сделать карьеру на  подиуме.
Линда Родин Линда Родин — модель, стилист, бывший редактор Harper's  Bazaar и основательница собственной линии косметики « Rodin ». По собственным ощущениям, Линде
все еще 18 лет, но на самом деле она находится на пороге 70-летнего юбилея.
Родин не закрашивает седину, демонстрируя всему миру, что не стесняется своего
возраста и серебристых волос, а своим главным секретом красоты считает
ежедневный десятичасовой сон.
Моделью Линда проработала всего лишь несколько лет в далекой юности, но уже в  почтенном возрасте вернулась на страницы глянца. Сестры Олсен выбрали Линду
лицом своего бренда одежды The Row, а марка очков Karen Walker пригласила её  поучаствовать в рекламной кампании.
Лорен Хаттон Лорен Хаттон, 74-летняя американская топ-модель, чемпион в  появлениях на обложках глянцах. Она около 30 раз появлялась на обложках Vogue US, в 60-летнем возрасте
позировала обнаженной для журнала Big, продолжает сниматься для журналов по всему миру, а  итальянский Vogue сделали её лицом своего выпуска «вне времени», посвященного
женщинам «за 60».
Кармен Делль`Орефиче Кармен
Делль‘Орефиче — модель, которая попала в книгу рекордов Гиннесса за самую
продолжительную карьеру: в 14 лет Кармен впервые снялась для журнала Vogue, а в  свои нынешние 86 лет продолжает получать приглашения от модных брендов для  участия в показах и фотосессиях. Своим опытом Кармен охотно поделилась со всеми
желающими, написав книги «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась
за годы работы моделью».
Дафна Селф Британская модель Дафна Селф начала свою карьеру в 1950
году, когда коллеги в универмаге Reading уговорили поучаствовать в местном конкурсе
моделей. Там Дафну, занявшую первое место, заметил фотограф Гилберт Адамс и  пригласил принять участие в неделе моды в Лондоне. С тех пор Дафне исполнилось
89 лет, она самая востребованная возрастная модель в мире. Её зовут закрывать
показы Вивьен Вествуд, демонстрировать на подиумах творения Джона Гальяно и  Жан-Поля Готье, сниматься для рекламных кампаний Dolce & Gabbana и  глянцевых обложек.
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