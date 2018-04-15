Вне времени: 5 самых известных моделей мира, которым уже за 70

Красоте, как и любви, покорны все возрасты. В нашей подборке мы собрали известных топ-моделей, которые перешагнули 60-летний рубеж, но продолжают украшать своими фотографиями обложки глянца, участвовать в показах и вдохновлять женщин во всем мире. Вне времени: 5 самых известных моделей мира, которым уже за 70Лесли Хорнби Лесли Хорнби, она же легендарная Твигги, совершила переворот

в фэшн-индустрии. Её короткая стрижка, андрогинная внешность и слишком

маленький для модели рост, не помешали Твигги стать иконой 60-ых, сотрудничать

с ведущими журналами и брендами и собрать армию поклонников и подражателей. Ведомые

«синдромом Твигги» девушки отчаянно копировали её стиль, стригли волосы и худели, чтобы максимально соответствовать образу модели.

В сентябре Твигги исполнится 69 лет, но она не менее востребована в модном мире

— подписывает контракты с косметическими брендами, участвует в фотосессиях.

Благодаря своему авторитету, Твигги была судьей в шоу «Топ-модель

по-американски», где оценивала девушек, которые стремились сделать карьеру на подиуме.

Линда Родин Линда Родин — модель, стилист, бывший редактор Harper's Bazaar и основательница собственной линии косметики « Rodin ». По собственным ощущениям, Линде

все еще 18 лет, но на самом деле она находится на пороге 70-летнего юбилея.

Родин не закрашивает седину, демонстрируя всему миру, что не стесняется своего

возраста и серебристых волос, а своим главным секретом красоты считает

ежедневный десятичасовой сон.

Моделью Линда проработала всего лишь несколько лет в далекой юности, но уже в почтенном возрасте вернулась на страницы глянца. Сестры Олсен выбрали Линду

лицом своего бренда одежды The Row, а марка очков Karen Walker пригласила её поучаствовать в рекламной кампании.

Лорен Хаттон Лорен Хаттон, 74-летняя американская топ-модель, чемпион в появлениях на обложках глянцах. Она около 30 раз появлялась на обложках Vogue US, в 60-летнем возрасте

позировала обнаженной для журнала Big, продолжает сниматься для журналов по всему миру, а итальянский Vogue сделали её лицом своего выпуска «вне времени», посвященного

женщинам «за 60».

Кармен Делль`Орефиче Кармен

Делль‘Орефиче — модель, которая попала в книгу рекордов Гиннесса за самую

продолжительную карьеру: в 14 лет Кармен впервые снялась для журнала Vogue, а в свои нынешние 86 лет продолжает получать приглашения от модных брендов для участия в показах и фотосессиях. Своим опытом Кармен охотно поделилась со всеми

желающими, написав книги «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась

за годы работы моделью».

Дафна Селф Британская модель Дафна Селф начала свою карьеру в 1950

году, когда коллеги в универмаге Reading уговорили поучаствовать в местном конкурсе

моделей. Там Дафну, занявшую первое место, заметил фотограф Гилберт Адамс и пригласил принять участие в неделе моды в Лондоне. С тех пор Дафне исполнилось

89 лет, она самая востребованная возрастная модель в мире. Её зовут закрывать

показы Вивьен Вествуд, демонстрировать на подиумах творения Джона Гальяно и Жан-Поля Готье , сниматься для рекламных кампаний Dolce & Gabbana и глянцевых обложек.

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