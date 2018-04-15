От 70-х годов до наших дней: как менялся стиль Примадонны

Сегодня отмечает свой день рождения легендарная советская и российская певица Алла Борисовна Пугачева . В день рождения народной артистки и просто одной из самых ярких женщин современности мы решили вспомнить, как менялся с годами ее стиль.

70-е годы В середине 70-х годах на музыкальном Олимпе Советской эстрады зажглась новая звезда, которой суждено было стать легендой — Алла Пугачева. Молодая певица отличалась тонкими чертами лица, стройной фигурой и копной пышных рыжих волос. Алла Борисовна отлично знала о достоинствах своей внешности и умело их подчеркивала с помощью модной одежды — легкие яркие платья и сарафаны в модном стиле хиппи, классические однотонные наряды, объемные жакеты, вязанные джемперы и блузы с только вошедшими в моду рукавами-фонариками.

80-е годы 80-е годы ознаменовались началом новой эпохи в советской моде и музыке. Артисты стали выбирать преимущественно яркие и блестящие сценические образы, завивку или начес вместо укладки волос, а также очень броский макияж. Вот тут-то и появилась в гардеробе Аллы Пугачевой ее главная визитная карточка — длинные и короткие платья-балахоны. Наряды артистки по моде тех дней были обильно расшиты бисером или пайетками, а вот цвета Примадонна предпочитала преимущественно классические — черный и белый.

Начало 90-х годов Лихие 90-е отразились буквально на всех. Не миновала участь попасть под веяние броской моды и Аллу Борисовну. Диско, хип-хоп, панк, рок — все это было смешано между собой в самые невероятные стилевые коктейли. А гардероб Примадонны конечно украсили яркие лосины и мини-шорты, туники и свободные удлиненные блузы, а также жакеты с широкими «плечиками» и оригинальные головные уборы.

Конец 90-х годов Стиль Пугачевой конца 90-х разительно отличался от их яркого начала. Гардероб артистки навсегда покинули кислотные лосины и пышные юбки, уступив место более сдержанным и классическим образам. Прежней осталась ее любовь к балахонам различной длинны, но непременно черного цвета, которые часто дополнялись высокими сапогами. Волосы Аллы Борисовны тоже несколько изменились. Пышные рыжие локоны уступили место гладким прядям и более светлому оттенку.

2000-е годы Капризная мода снова кардинально сменила свое направление, однако Алла Пугачева осталась верна своему стилю и балахонам. Да и пышные укладки волос снова стали преобладать в ее сценических образах.

С 2010-х годов по наши дни То, что за последние годы Пугачева сильно похудела, заметили все, да гардероб артистки в корне изменился. Во-первых, Алла Борисовна отказалась от балахонов, во-вторых, стала охотно носить мини, облегающие вещи и яркие цвета, не пренебрегая при этом и пастельными оттенками. Сегодня Примадонна удивляет своими нарядами и готовностью экспериментировать со стилем, примеряя на себя не только солидную классику, но и вызывающие молодежные образы.

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